Sfera Ebbasta apre le porte del Popstar tour ai genitori dei suoi fan | con il family pack

Sfera Ebbasta invita i genitori ai concerti gratis : 'Non sono un mostro' : Niente più gruppi di genitori annoiati e infreddoliti fuori dai palazzetti ad aspettare i figli adolescenti ai concerti. O almeno a quelli di Sfera Ebbasta. Il trapper dell'hinterland milanese, ...

Sfera Ebbasta in gabbia - Fedez nell'acido e J Ax decapitato nel video di Metal Carter : Negli ultimi giorni sta facendo molto discutere il nuovo video di Metal Carter, che ha evidentemente varcato i confini del rap, arrivando ad occupare anche le pagine di giornali e magazine non prettamente musicali. Si tratta del videoclip ufficiale di 'Pagliaccio di Ghiaccio parte tre', seguito del suo brano più celebre 'Pagliaccio di Ghiaccio', pezzo dell'ormai lontano 2005, che per certi versi ha segnato una generazione di ascoltatori, con ...

Sfera Ebbasta - sostituito a The Voice? ‘Non ho bisogno di certi canali’ : Mai banale, Sfera Ebbasta parla di tutto in una intervista a Repubblica, dalla tragedia di Corinaldo, all’esclusione come coach a The Voice, alle tante polemiche sulle droghe e la sua musica. Sulla tragedia di Corinaldo è categorico: “Quella è una cosa che non passa, e non passerà mai. (“ero in dubbio poi ho pensato che la cosa migliore fosse rispondere con quello che so fare meglio, con la musica”). Del suo silenzio dopo ...

Sfera Ebbasta risponde a tutto - Corinaldo - Rolex - droga e The Voice : 'Non ne ho bisogno' : Sfera Ebbasta ha concesso un'intervista per l'edizione cartacea – quindi al momento non reperibile on line, fatta eccezione per gli abbonati – di Repubblica. Si tratta della prima vera e propria intervista concessa dal trapper di Cinisello Balsamo alla stampa, da quell'ormai tristemente noto otto dicembre 2018. L'artista milanese ha infatti scelto deliberatamente di non esporsi durante questi tre mesi e mezzo. Un silenzio bruscamente interrotto ...

Sfera Ebbasta su esclusione da The Voice : "Meglio così - non ho bisogno della tv" : Sfera Ebbasta sceglie il quotidiano La Repubblica per la prima intervista dopo i fatti di Corinaldo di dicembre scorso, allorquando i morti furono 6 ("Quello che è successo va oltre la musica, oltre il mio personaggio, oltre tutto. Quella notte ha sconvolto tutti, ci ha distrutto, pensare che sia successo è incredibile. Certe cose in un paese come il nostro non possono succedere. La sicurezza è la prima regola nella vita di tutti i ...

