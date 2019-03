Serie D | giudice sportivo | fermati per una giornata Costantin Capotos e Glen Lala

Giudice Sportivo Serie A : Toro decimato - out anche Pavoletti e Zielinski : Il Giudice Sportivo ne ferma otto. Tra questi anche il difensore e capitano della FiorentinaMartedì, tempo di bollettino da parte del Giudice Sportivo! Quello in questione, relativo alla 28^ giornata e che si applicherà dopo la sosta, vede squalificati otto calciatori.Procediamo con ordine.Calciatori Espulsi: Lyanco (Bologna), Ola Aina (Torino). Il centrocampista nigeriano si è beccato ben tre giornate di squalifica (e multa da 10000€) tra il ...

Giudice Serie A : tre turni stop per Aina : ANSA, - ROMA, 19 MAR - Il giocatore del Torino Ola Aina, espulso sabato sera durante la gara contro il Bologna, è stato squalificato per tre giornata dal Giudice sportivo. La pesante sanzione viene ...

Serie A - giudice sportivo. Inter - curva "ammonita". Torino - Aina fuori tre turni : In virtù di quanto accaduto durante il derby contro il Milan, il giudice Sportivo ha imposto all'Inter di disputare una partita con il secondo anello verde senza spettatori. La sanzione però è sospesa ...

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice Sportivo per la 29giornata : L'ultimo turno di campionato si porta dietro un elenco di Squalificati piuttosto lungo: sono otto i giocatori che salteranno la 29giornata di Serie A. Al rientro dalla sosta Nazionali non potranno ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : sanzione contro un settore dell’Inter - Torino stangato! : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 marzo 2019 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Internazionale, assiepati nel settore ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : chiuso un settore dell’Inter - Torino stangato! : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 marzo 2019 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Internazionale, assiepati nel settore ...

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice Sportivo : multa salata per il Lecce : Il Giudice Sportivo, avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 marzo 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Serie BKT Gare del 15-16-17 marzo 2019 – Decima giornata ritorno In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali ...

Giudice Sportivo Serie A : la Lazio perde Immobile : Giudice Sportivo //Squalificati // Serie A 2018-2019// Con colpevole ritardo vi riportiamo in breve il bollettino del Giudice Sportivo relativo alla 27^ giornata di campionato – 8° di ritorno – che vede la squalifica di otto giocatori.E, secondo il sottoscritto, l’ennesimo eccesso di buonismo di una giustizia sportiva sovente molto fumosa. Ma andiamo con ordine. Calciatori Espulsi: Florenzi (Roma), un giallo per proteste ed uno per ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : il provvedimento a Gasperini - in 8 saltano il prossimo match : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 marzo 2019 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA Dl GARA ED AMMENDA Dl € I .500 00 FLORENZI Alessandro (Roma): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli ...

Serie D - il giudice sportivo ferma l'allenatore della Sanremese Alessandro Lupo : ... Savona,, Campagna, Bani, Ciappellano, Serbouti, della Valle, Pautassi, Cirio, Chieri,, Menabò, Gueye, Ignico, Pagliero, De Bonis, Borgaro Nobis,, Spadafora, Niang, Pro Dronero,, Bernabino, Scienza, ...

Giudice Sportivo Serie A : Juve - Roma e Cagliari decimate! : Giudice Sportivo //Squalificati // Serie A 2018-2019// Come ogni martedì (almeno per le giornate canoniche) sono usciti i bollettini del Giudice Sportivo. Nello specifico quelli relativi alla 26^ giornata di campionato (7a di ritorno), che vede squalificati per il prossimo weekend ben quindici giocatori.Ad uscirne con le ossa rotte sono la Roma, la Juventus ed il Cagliari.Questa volta è stata una carneficina di rossi, sei, di cui quattro ...

Serie A - il giudice sportivo : Roma 3 out e 2 per la Juve - laser costa caro al Napoli : Una pioggia di sanzioni, squalifiche e diffide quella che emerge dalle decisioni del giudice sportivo della lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in merito alle partite della ventiseiesima giornata di ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : assenze pesantissime per Roma e Juventus : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 5 marzo 201 9 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 20.000 00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, prima e nel corso della gara, indirizzato un raggio laser verso i calciatori della squadra avversaria; per avere ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : 15 uomini salteranno la prossima giornata : Serie A, le decisioni del giudice sportivo in merito ai calciatori Squalificati per le prossime giornate sono state rese note oggi Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 5 marzo 201 9 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA giornata EFFETTIVA Dl GARA ED AMMONIZIONE ...