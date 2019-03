Serie A | il punto sulla lotta salvezza Situazione intricata

Il punto sulla 28a giornata di Serie A : prima sconfitta della Juve - derby all'Inter : La 28a giornata di Serie A ha regalato diverse sorprese, tra cui spicca la sconfitta della capolista Juventus. La squadra bianconera ha perso l'imbattibilità in campionato a Marassi contro il Genoa. La squadra di Prandelli ieri praticamente è stato perfetta nella lettura della partita, e nella sua impostazione tattica. Nelle altre partite della domenica spiccano le vittoria del Napoli, dell'Inter e della Lazio, tutte importanti in chiave di alta ...

Serie A1 Femminile : il Club Italia CRAI conquista un punto con Casalmaggiore : CRONACA " Nel primo set parte forte Casalmaggiore che si porta sul +4, 6-2; pronta la reazione delle azzurrine che punto dopo punto si rifanno sotto non lasciando le avversarie allontanarsi troppo. ...

Atalanta-CHIEVO 1-1: Gasperini : «Ottenuto un buon punto per come si era messa la gara»

Serie B - Pescara-Cosenza 1-1 : buon punto per i calabresi - occasione persa per gli uomini di Pillon

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata diretta gol live : un punto solo per le Vespe : Risultati Serie C: il campionato della terza divisione è arrivato alla trentesima giornata, domenica 10 marzo ci sono interessanti sfide dirette.

Sampdoria - Giampaolo : «La manata di Gasperini? Non ho visto nulla - la dirigenza farà il punto» ... anche se non ho visto nulla, il nostro dirigente farà il punto, io ero dall'altra parte e non ho visto nulla - conclude

Tav - ancora tensioni fra Lega e M5s. Di Maio accusa Salvini 'Serve Serietà - non si mette a rischio il governo per un punto del contratto' : Per il ministro dello Sviluppo economico la soluzione tecnica sulla Tav c'è, basta 'avere la volontà politica' di trovarla insieme.

Calcio Serie C - punto prezioso dell'Imolese al Menti di Vicenza : LA CRONACA. Imolese che, come previsto, schiera Cappelluzzo in avanti insieme a Lanini, con Mosti trequartista ed in mezzo al campo il trio composto da Carraro, Hraiech e Gargiulo. 4-3-1-2 anche per ...

Serie C - buon punto della Juventus U23 ad Arezzo : 1-1 - in gol Mavididi : Arezzo - Contro l' Arezzo , la Juventus U23 strappa un buon pareggio esterno. La gara si mette subito in classifica per i bianconeri: al 5' Brunori segna il suo ottavo gol in stagione, infilandosi tra ...

BMW Serie 3 - una storia di successo in 7 capitoli : dal debutto nel 1975 ogni evoluzione un punto di riferimento : Anche perché consentì al pilota italiano Roberto Ravaglia di laurearsi campione del mondo turismo, mentre Winfried Vogt diventava campione europeo e Eric van de Poele campione tedesco. Ravaglia si ...

Serie B : torna a vincere il Benevento - un punto a testa per Crotone e Livorno : Nei match domenicali della 22esima giornata di Serie B spicca la vittoria del Benevento ai danni del Venezia mentre Crotone e Livorno non si fanno male e si regalano un punto a testa. Al Ciro Vigorito ...

Il creatore della Serie Metro esprime il suo disappunto sull'esclusività temporale del nuovo capitolo sull'Epic Games Store : Questa settimana il publisher Deep Silver ha annunciato che la versione PC dell'attesissimo Metro Exodus sarà in esclusiva Epic Games Store (nuovo negozio digitale di Epic Games). Sembra che però il creatore della serie, (Metro è tratto da una serie di romanzi) Dmitry Glukhovsky non sia molto d'accordo con questa decisione.Come riporta GameRevolution, su Instagram un utente ha affermato di come Glukhovsky stesse uccidendo la sua serie, il ...

Calcio : il punto della situazione sul campionato di Serie A 2018-2019 : Con il progredire del campionato di serie A le cose si fanno sempre più interessanti, specialmente per il quarto posto, utile per la qualificazione Champions per la prossima stagione. Juventus, Napoli e Inter, stanno consolidando la loro posizione, giornata dopo giornata, mentre per le altre contendenti ci sarà una battaglia intensa, visto che allo stato attuale della classifica, Milan, Roma, Sampdoria, Atalanta e Lazio, viaggiano praticamente ...

Risultati Serie C diretta live : Baclet regala un punto alla Reggina - ok la Juve Stabia