Serie A | Atalanta | Masiello è tornato | adesso manca solo il gol

Video/ Atalanta Chievo - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 28giornata - : Video Atalanta Chievo, risultato finale 1-1,: la Dea spreca una grande occasione per avvicinare l'Europa, Ilicic risponde a Meggiorini.

Serie A Atalanta - Gasperini : «Ottenuto un buon punto per come si era messa la gara» : Atalanta-CHIEVO 1-1: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A Serie A Atalanta Chievo Gasperini Tutte le notizie di Atalanta Per approfondire

Serie A - la Lazio asfalta il Parma - ok l'Empoli. 1-1 tra Atalanta e Chievo : Dopo gli anticipi che hanno visto le vittorie di Cagliari , Spal, Sampdoria e Bologna, la 28esima giornata di Serie A è proseguita con la sfida dell'ora di pranzo tra il Genoa di Cesare Prandelli e la ...

Serie A : frena l'Atalanta - poker Lazio. Empoli ok col Frosinone : ROMA - Pomeriggio di gol e spettacolo in Serie A . La Lazio passeggia contro un arrendevole Parma , sfrutta al meglio il pari dell'Atalanta e i fragorosi stop di Roma e Torino e torna prepotentemente ...

Serie A – La Lazio rifila il poker al Parma - vittoria casalinga per l’Empoli : tra Atalanta e Chievo finisce in pareggio : Lazio a valanga contro il Parma, Atalanta-Chievo finisce in pareggio e successo casalingo per l’Empoli: i risultati di Serie A di questa domenica pomeriggio Tre sono stati i match di campionato scesi in campo in questo pomeriggio domenicale. Dopo la clamorosa sconfitta della Juventus per mano del Genoa, un altro risultato per altri motivi clamoroso si è profilato sui campi della Serie A. La Lazio ha infatti battuto con ben 4 gol ...

Serie A : Atalanta-Chievo 1-1 - Ilicic risponde a Meggiorini : Arbitro : Irrati Marcatori: 32' Meggiorini, C,, 10 st Ilicic, A, Ammoniti: De Roon, A,, Meggiorini, Dioussé, Hetemaj, Cesar, Andreolli, Depaoli, Giaccherini, C, LA CRONACA DEL MATCH

Risultati Serie A diretta live - 28^ giornata : vincono Lazio ed Empoli - solo pari Atalanta [FOTO] : 1/15 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Serie A : Poker Lazio - Atalanta solo pari : 16.58 Basta il primo tempo alla Lazio per piegare il Parma (Marusic, 2 L.Alberto, Lulic, nella ripresa Sprocati).Il Chievo impone il pari a Bergamo. CAGLIARI-FIORENTINA (venerdì) 2-1 SASSUOLO-SAMPDORIA (sabato) 3-5 SPAL-ROMA (sabato) 2-1 TORINO-BOLOGNA (sabato) 2-3 GENOA-JUVENTUS 2-0 Atalanta-CHIEVO 1-1 EMPOLI-FROSINONE 2-1 Lazio-PARMA 4-1 NAPOLI-UDINESE ...

Risultati Serie A diretta live - 28^ giornata : pari Atalanta : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si è aperto con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Vittoria per 2-1 dei sardi con i gol di Joao Pedro e Ceppitelli, inutile il gol viola di Chiesa. Nel secondo anticipo spettacolo e 3-5 tra Sassuolo e Sampdoria. Successo per la Spal contro la Roma, colpo del Bologna sul campo del Torino. Impresa del Genoa che ha superato 2-0 la Juventus con Sturaro e Pandev; Napoli ...

DIRETTA ATALANTA CHIEVO/ Streaming video e tv : a Bergamo arbitra Irrati - Serie A - : DIRETTA ATALANTA CHIEVO Streaming video DAZN, quote e risultato live del match della ventottesima giornata del campionato di Serie A.

Serie A - vincono Inter - Torino e Atalanta. Napoli pari : Juve +18. Fiorentina-Lazio 1-1 : Se in vetta alla classifica i giochi sono praticamente fatti, in Serie A la sfida per l'Europa è ancora apertissima. , qui i risultati di oggi live ,. Mentre continua la cavalcata solitaria della ...

Calcio : Serie A. Inter batte Spal - Torino e Atalanta agganciano Roma : Il Milan chiama, l'Inter risponde. Prosegue a distanza il derby della Madonnina per il terzo posto: i rossoneri piegano il Chievo, i nerazzurri domano

Serie A - l'Atalanta scambia Audero per Aguero : Probabilmente in questo caso l'addetto alla cronaca sul canale Twitter dell'Atalanta si sarà confuso. O magari stava guardando una replica delle partite del Manchester City. #SampAtalanta 0-0 3' st ...

Serie A - Inter e Atalanta ok : alla Sampdoria non basta Quagliarella : CLASSIFICA Serie A Inter-Spal 2-0, cronaca e tabellino Samp-Atalanta 1-2, cronaca e tabellino 1 di 2 Successiva Tutte le notizie di Serie A Per approfondire