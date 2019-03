Sequestrata la Mare Jonio dopo lo sbarco dei migranti a Lampedusa

Lampedusa - Sequestrata la nave Mare Jonio : Durante la notte la Guardia di Finanza ha notificato alcomandante della Mare Jonio il sequestro probatorio della nave,disposto dalla procura di Agrigento che indaga perfavoreggiamento all'immigrazione clandestina in merito allosbarco dei 49 immigrati

Mare Jonio : i migranti sbarcano - nave Sequestrata. Procura indaga per favoreggiamento : Sul caso della nave Mare Jonio che ha soccorso 49 migranti si è mossa la Procura della Repubblica di Agrigento. I magistrati hanno aperto un fascicolo d'inchiesta, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.La nave che era ferma davanti a Lampedusa è entrata in serata nel porto, scortata dalle motovedette della Guardia di finanza, ed è stata sequestrata. "Per condizioni ...

Mare Jonio Sequestrata - migranti a Lampedusa/ Indagine per immigrazione clandestina : La Mare Jonio è stata sequestrata dopo che i 49 migranti a bordo sono stati fatti sbarcare a Lampedusa. Indagine per immigrazione clandestina

Lampedusa - Sequestrata la Mare Jonio : 2.28 Il sequestro probatorio della nave Mare Jonio è stato notificato questa notte al comandante dell'imbarcazione Pietro Marrone, convocato d'urgenza dalla Guardia di Finanza a Lampedusa. Il provvedimento è stato emesso dalla procura della Repubblica di Agrigento che aveva disposto lo sbarco dei migranti a bordo,aprendo un fascicolo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Sequestrata la Mare Jonio - i migranti sbarcano. Salvini : la nave fa traffico di esseri umani : Notificato un decreto di sequestro probatorio della nave 'Mare Jonio' della ong Mediterranea dalle Guardia di finanza in qualita' di polizia giudiziaria. Il provvedimento entro 48 ore dovra' essere confermato dalla procura di Agrigento. La nave con 48 migranti a bordo e' attraccata ieri alle 19.00 in porto ed è subito scattato l'ordine di sbarco dopo oltre dodici ore di attesa a ridosso dell'isola. La procura diretta da Luigi Patronaggio ha ...

Migranti - Sequestrata la Mare Jonio La Finanza convoca il comandante Salvini : «Provocazione organizzata» : La procura della Repubblica di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, ha aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sul caso della nave...

Lampedusa - Sequestrata la nave Mare Jonio : sbarcati i 48 migranti a bordo : Salvini: "Difesi i confini, chi sbaglia paga". Conte: "Stop agli sbarchi indiscriminati del passato"

Migranti - Sequestrata la Mare Jonio. La procura apre un'inchiesta. Salvini : 'Chi sbaglia paga' : Mi è crollato il mondo addosso. Ma da allora ho smesso di credere in Babbo Natale. Questo presunto salvataggio di questa nave gestita dai centri sociali era organizzato da giorni'. Lo ha detto Matteo ...

La nave Mare Jonio soccorre 49 migranti : Sequestrata appena entrata nel porto di Lampedusa : La Procura della Repubblica di Agrigento aveva aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Mare Jonio sbarca a Lampedusa : Sequestrata <br>Procura indaga per favoreggiamento : Sul caso della nave Mare Jonio che ha soccorso 49 migranti si è mossa la Procura della Repubblica di Agrigento. I magistrati hanno aperto un fascicolo d'inchiesta, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.La nave che era ferma davanti a Lampedusa è entrata in serata nel porto, scortata dalle motovedette della Guardia di finanza, ed è stata sequestrata. "Per condizioni ...

Lampedusa - Sequestrata la nave Mare Jonio : migranti fatti sbarcare - Inchiesta della Procura per favoreggiamento : La Mare Jonio è entrata nel porto di Lampedusa scortata dalla Gdf, che ha sequestrato la nave e fatto sbarcare i 48 migranti soccorsi. "Liberté, liberté": è stato l'urlo liberatorio. A disporre il ...

Mare Jonio - Matteo Salvini esulta : "Sequestrata la ong dei centri sociali - ottimo. I trafficanti di uomini..." : Pugno di ferro contro la Mare Jonio, la Ong che in barba alle regole, lunedì, ha recuperato 49 immigrati sbarcati nella serata di martedì al porto di Lampedusa. Il pm Luigi Patronaggio della procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave e ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti per favo

MARE JONIO - SBARCO MIGRANTI A LAMPEDUSA/ Ira Salvini : nave Ong Sequestrata da GdF : sequestrata nave MARE JONIO a LAMPEDUSA, SBARCO dei 50 MIGRANTI. Salvini "I porti sono chiusi', ma il Governo ordina il sequestro della Ong

Mare Jonio entra a Lampedusa : Sequestrata <br>Procura indaga per favoreggiamento : Sul caso della nave Mare Jonio che ha soccorso 49 migranti si è mossa la Procura della Repubblica di Agrigento. I magistrati hanno aperto un fascicolo d'inchiesta, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.La nave che era ferma davanti a Lampedusa è entrata in serata nel porto, scortata dalle motovedette della Guardia di finanza, ed è stata sequestrata. "Per condizioni meteomarine avverse ci è ...