Senza Giovanni e Giacomo | Aldo diventa leghista e immigrato

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019)Baglio (Catall'anagrafe, ma per tutti èe basta) è unDOC. Non nella vita, ma nell'incipit di "Scappo da casa", felice frutto della sua evasione –solo pro tempore- dal sodalizio storico con(Storti) e(Poretti). Non c'è bisogno di riferimenti partitici: il repertorio di insulti e dileggi che il Michele del film riserva ai non-bianchi appartiene all'ordinario lessico del suprematismo padano., che ha scritto e sceneggiato il film in uscita il 21 marzo (a dirigerlo ha chiamato invece Enrico Lando), ha dotato Michele di una sbruffoneria a tutto campo in tono col personaggio: selfie a raffica e parrucchino, donne usa-e-getta rimorchiate sui social o in discoteca, Rolex tarocchi e bolidi fiammanti tutti di facciata, perché in realtà fa il meccanico. Un concentrato comico di nefandezze molto ...

CarloCalenda : Giovanni sei un amministratore di una importante regione italiana non metterti a difendere l’indifendibile. La Melo… - PIERPARDO : C'è stato un tempo senza telefonini. Non si facevano selfie ma autografi. E un giorno d'estate tanti anni fa a Tala… - fioravanti76 : RT @CarloCalenda: Giovanni sei un amministratore di una importante regione italiana non metterti a difendere l’indifendibile. La Meloni dic… -