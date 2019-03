Senato nega autorizzazione per Salvini

Il Senato nega l'autorizzazione a procedere per Salvini : "I diritti dei umani - ha detto Nugnes - sono stati compresi e non c'è visione politica che possa fare leva sul diritto di terzi".

La Giunta per le immunità del Senato ha negato l’autorizzazione a procedere per Salvini : Dopo il risultato della consultazione sulla piattaforma Rousseau, il M5S ha votato per difendere il ministro dell'Interno sul caso Diciotti

