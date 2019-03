Semplicemente Sarah Felberbaum

gqitalia

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Viso d'angelo, aria da eterna ragazzina e una semplicità a volte disarmante. Sta qui il segreto del successo di, che oggi (20 marzo) compie 39 anni, anche se non li dimostra affatto. Intanto i suoi numerosi fan saranno felici di sapere che l'attrice sta per tornare al cinema (dal 28 marzo) con Bentornato Presidente al fianco di Claudio Bisio. E avrà anche un ruolo nelle 'alte sfere'.al Quirinale In Bentornato Presidente, film diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi,riveste il ruolo che fu della collega Katia Smutniak nel precedente Benvenuto Presidente! (del 2013). È lei infatti a vestire stavolta i seriosi panni di Janis Clementi, vice-segretario generale del Quirinale, nonché donna determinata e apparentemente fredda. L'unico che riesce a sciogliere il suo cuore è Giuseppe ...

