Scuola | concorsi precari e stipendi docenti ultime notizie | le parole del ministro

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Nuovo intervento televisivo per ildell’Istruzione, Marco Bussetti, che ieri è stato ospite di Rai 3, nella trasmissione ‘FuoriTG TG 3’. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha risposto ad alcune domande riguardanti le più importanti questioni scolastiche., Bussetti: ‘Anche per la terza fascia stiamo studiando soluzioni’ In merito ai, Bussetti ha dichiarato: ‘Sappiamo perfettamente che abbiamo un problema di reclutamento e quindi è nostra intenzione procedere, anche abbastanza celermente, con dei nuovi reclutamenti che avverranno attraverso procedure concorsuali. E’ chiaro che chi ha una certa esperienza questa sarà considerata ai fini della progressione di carriera nell’immissione in ruolo, superato il concorso. ‘Alcunili abbiamo già avviati – prosegue Bussetti – ...

