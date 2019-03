Scontro tra due auto sulla Bifernina | bilancio drammatico | cinque morti

Scontro tra auto in Molise - 5 morti : Cinque morti. E' il tragico bilancio di un incidente tra due auto sulla strada statale 647 Fondo Valle del Biferno, nel territorio di Montagano, in provincia di Campobasso. A scontrarsi una Citroen C3 ...

Incidente A1 oggi - Scontro tra due camion tra Parma e Reggio : Reggio Emilia, 20 20 marzo 2019 - Grave Incidente poco dopo le 14 nel tratto fra il bivio per la A15 Parma-La Spezia e l'uscita Terre di Canossa, in direzione Bologna. Sono rimast i coinvolti due ...

La battaglia del biologico. Lo Scontro tra sostenitori e critici dell'agricoltura bio raccontato in un articolo di Ristorando : Si tratta di una lettera aperta sottoscritta da un gruppo di 53 docenti per la libertà della scienza, che ribadiscono la validità del metodo biologico di produrre. Tra i firmatari Claudia Sorlini, ...

Molise - Scontro tra due auto sulla Bifernina - è strage : 4 morti e 1 ferito - traffico in tilt : scontro tra due auto sulla strada statale 647 Fondo Valle del Biferno, conosciuta anche come "Bifernina" in Molise: tragico il bilancio, con 4 morti, due uomini e due donne, e un ferito, una quinta donna trasferita all'ospedale di Campobasso. Nell'impatto uno dei due mezzi è andato a fuoco. traffico in tilt: almeno 2 chilometri di coda per permettere la messa in sicurezza del tratto.Continua a leggere

Scontro tra auto - 4 morti a Bifernina : Quattro persone sono morte e una e' rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto in Molise, sulla strada statale 647 Fondo Valle del Biferno, 'Bifernina', nel territorio di Montagano, in provincia di Campobasso. Le cinque persone erano a bordo di due auto che si sono scontrate. Nell'impatto uno dei veicoli si e' incendiato. Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanze del 118, forze dell'ordine. Il traffico e' bloccato per i soccorsi e il recupero ...

"Buffone" - "Ti querelo" : Scontro tra Saviano e Salvini : Ancora scontro tra Roberto Saviano e il ministro degli Interni, Matteo Salvini. L'autore di Gomorra di fatto ha subito puntato il dito contro il titolare del Viminale che ha chiuso i porti dopo l'arrivo della Nave Jonio a largo di Lampedusa: "Alla vigilia del voto in Senato sul caso #Diciotti, che salverà il Ministro della Mala Vita dal rischio concreto di finire in carcere, assistiamo al suo ennesimo atto da buffone sulla pelle dei migranti. ...

Macerata - Scontro tra auto e camion : Licia - mamma di 5 figli - muore a 37 anni : scontro mortale tra un'auto e un camion a Corridonia, sulla statale 77: Licia Grilli Cicilioni, 37 anni, originaria di Tolentino e mamma di 5 figli, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Ferito gravemente un 33enne alla guida della vettura in cui viaggiava la donna. È intubato e in prognosi riservata. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente.Continua a leggere

"I matrimoni misti..." - "ti sei bevuta il cervello?" : che Scontro tra Meloni e Calenda : Non si placano le polemiche sul Congresso mondiale delle Famiglie di Verona. Giorgia Meloni critica la posizione del...

Isola dei Famosi - Scontro in diretta tra Jeremias Rodriguez e Alda D'Eusanio - 'Sei solo gelosa di Soleil' : scontro in diretta durante la puntata di ieri 18 marzo all' Isola dei Famosi . Jeremias Rodriguez è sbottato contro Alda D'Eusanio dopo che ha attaccato ancora una volta la sua nuova fiamma Soleil ...

Isola dei Famosi - Scontro in diretta tra Jeremias Rodriguez e Alda D'Eusanio - "Sei solo gelosa di Soleil" : scontro in diretta durante la puntata di ieri 18 marzo all'Isola dei Famosi. Jeremias Rodriguez è sbottato contro Alda D'Eusanio dopo che ha attaccato ancora una volta la sua nuova fiamma Soleil Sorgè. L'opinionista, dopo che la naufraga ha vinto nuovamente la prova leader della settimana, ha detto:

Rientra per ora Scontro su flat tax - Di Maio : “E’ in contratto” : Per ora Rientra tutto. Matteo Salvini spiega che la flat tax che ha in testa vale meno di 15 miliardi, Luigi Di Maio spiega che la misura fiscale è nel contratto di governo e che un accordo su entità e platea si troverà. Arriva anche la benedizione del premier Giuseppe Conte, che anche lui richiama il contratto siglato tra Lega e M5s. E acqua sul fuoco la getta anche il ministro del'Economia Giovanni Tria, che nega l'esistenza di stime del ...

Flat-tax - Scontro tra Lega e M5S. Salvini : "Prevista dal contratto" : In precedenza il leader leghista aveva criticato un'ipotesi di simulazione fatta dal Ministero dell'Economia. "Sono stati fatti numeri strampalati, 50-60 miliardi di euro, non siamo al Superenalotto. ...

Lo Scontro tra i fratelli Adami nel finale di Suburra La Serie in onda su Rai2 il 18 marzo - e la seconda stagione? : Suburra La Serie chiude i battenti questa sera su Rai2 con la messa in onda degli ultimi due episodi della stagione e lo scontro tra i fratelli Adami. Livia e Aureliano camminano sul filo del rasoio ormai da tempo ma solo questa sera tra loro gli equilibri si romperanno e sarà proprio Samurai a mettere zizzania regalando ai fan uno sconvolgente colpo di scena. E poi? Al momento sembra che il palinsesto di Rai2 non preveda l'arrivo di Suburra ...

Rientra per ora lo Scontro sulla flat tax : Roma, 18 mar., askanews, - Per ora Rientra tutto. Matteo Salvini spiega che la flat tax che ha in testa vale meno di 15 miliardi, Luigi Di Maio spiega che la misura fiscale è nel contratto di governo ...