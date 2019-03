Scontri Inter-Napoli | condannati 5 ultrà Sentenze da uno a tre anni di reclusione

Scontri Inter-Napoli - condannati 5 ultrà. Condanne da uno a tre anni di reclusione : Sono state inflitte cinque Condanne agli ultrà protagonisti degli Scontri avvenuti lo scorso 26 dicembre prima di Inter-Napoli. Marco Piovella, ritenuto il capo dei Boys e conosciuto con il soprannome “Rosso”, è stato condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione. La pena maggiore è stata inflitta a Nino Ciccarelli, capo dei Viking, che dovrà restare in carcere per 3 anni e 8 mesi. reclusione anche per Alessandro Martinoli (3 anni), ...

Inter-Napoli - 5 ultras condannati per gli Scontri in cui morì Daniele Belardinelli. Pene fino a 3 anni e 8 mesi in abbreviato : Cinque ultras sono stati condannati per gli scontri prima di Inter-Napoli in cui perse la vita Daniele Belardinelli. Il gup di Milano, Carlo Ottone De Marchi, ha stabilito Pene fino a 3 anni e 8 mesi per rissa aggravata e altri reati: la condanna più alta è stata inflitta a Nico Ciccarelli, storico capo ultrà della curva nerazzurra. L’l’inchiesta sui fatti del 26 dicembre scorso nella zona tra via Novara e i giardinetti di via Fratelli ...

Scontri Inter-Napoli : il pm chiede pene fino a 5 anni e 8 mesi per sei ultrà nerazzurri : La Procura di Milano ha chiesto condanne fino a 5 anni e 8 mesi di carcere nel processo col rito abbreviato a carico di sei ultrà arrestati con l'accusa principale di rissa aggravata nell'inchiesta sugli Scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli, in cui perse la vita Daniele Belardinelli. La pena più severa è stata chiesta dai pm per Nino Ciccarelli: 5 anni, 8 mesi e 10 giorni. Tre anni, otto mesi e 20 giorni è stata la ...

Cardona - il questore degli Scontri di Inter-Napoli - va a fare il prefetto di Lodi : Non impedì il contatto tra le due tifoserie Da Milano a Lodi. Mentre per gli ultrà arrestati si prospettano cinque anni di carcere, il questore di Milano Marcello Cardona, responsabile di non aver impedito il contatto tra le due tifoserie ultrà, è finito a Lodi. Nominato prefetto, l’ex questore di Milano forse a spirava a una migliore sede. Si deve accontentare di Lodi. Ecco quanto scrivevamo il 15 gennaio: Napoli aveva avvisato Milano. ...

Giudici - capo ultrà Inter non organizzò gli Scontri : Sottoposto alla sorveglianza speciale per un anno e sei mesi, anche se non fu lui a organizzare gli scontri tra tifosi Interisti e napoletani che, nel giorno di Santo Stefano, portarono alla morte di Daniele Belardinelli. Marco Piovella, il capo ultrà dell'Inter in carcere dal 31 dicembre scorso, una volta tornato in libertà avrà l'obbligo di "mantenersi ad almeno tre chilometri di distanza dai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive di ...

Scontri prima di Inter-Napoli - chiesta la sorveglianza speciale per 'il Rosso' : Milano, 28 febbraio 2019 - Deve essere applicata la sorveglianza speciale per «pericolosità sociale», anche con «divieto di soggiorno in Lombardia» , a Marco Piovella, detto 'il Rosso', ritenuto il ...