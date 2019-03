Scialpi choc | ' Ho rischiato di morire per tre volte' | fan in ansia

Scialpi confessione choc ho rischiato di morire per colpa del cuore : Scialpi sui social è tornato a parlare delle proprie condizioni di salute, già molto preoccupanti e qualche tempo fa ha subito un’intervento per mettere un pacemaker. Il cantante ha raccontato di aver rischiato la vita per ben 3 volte, da inizio gennaio a oggi. Dimesso dall’ospedale, Scialpi avrà il responso da un ultimo esame effettuato. Sono un po’ triste perché il medico mi ha detto che in questo mese ho avuto un’aritmia non ...