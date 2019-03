Sanità | a Catania nuovo centro universitario per la ricerca sui processi di innovazione

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Healthcare e nuovi modelli. Sarà l’impatto delle tecnologie a guidare la trasformazione nel processo di ridefinizione degli ospedali e delle strutture sanitarie: dall’intelligenza artificiale alla robotica, dalla stampa 3D ai portable wearable device (dispositivi portabili indossabili), il volto dellasi prepara ad assumere una nuova veste. È con l’obiettivo di condividere saperi, sviluppare partnership strategiche, trasferire know how legati aidi, leadership e management per le organizzazioni pubbliche e private che operano nella filiera della salute, che nasce il polo diILHM –studi avanzato inLeadership Health Management – che verrà ufficialmente presentato lunedì 25 marzo, alle 9.00 a Palazzo delle Scienze di, durante il convegno “Scenari strategici e impatti evolutivi in”.Ad aprire l’incontro ...

