San Donato Milanese | appicca fuoco su bus con scolaresca | fermato autista

San Giuseppe - artificieri in Piazza Europa per uno zaino abbandonato : La Spezia - Due episodi hanno fatto vivere brevi momenti di tensione nel primo giorno di fiera. Il primo intervento è relativo a uno zainetto abbandonato che per essere "bonificato" ha reso necessario ...

Lecce - cucciolo di cane chiuso in un sacchetto e abbandonato tra i rifiuti perché malato : salvato da un pasSante : E' accaduto a Torre Rinalda. "Non ci sono parole per un gesto schifoso come questo speriamo solo che guarisca e trovi l'amore di un essere umano che sappia invece proteggerlo ed amarlo come merita"

Cosenza - incidente stradale nei pressi di San Donato di Ninea : muore 16enne : Tragico incidente stradale, avvenuto nella notte in provincia di Cosenza più precisamente all'altezza di San Donato di Ninea, comune italiano di 1255 abitanti. In cui ha perso la vita un giovane ragazzo dell'età di 16 anni mentre viaggiava in un auto con altri quattro ragazzi. Il conducente dell'auto risultava poi positivo all'alcool test, fatto dai carabinieri che quindi lo ponevano agli arresti domiciliari, con l'accusa di omicidio ...

Politica : il Sindaco di San Fele - Donato Sperduto - candidato al Consiglio Regionale : Il Sindaco di San Fele Donato Sperduto, candidato a sostegno del presidente Carlo Trerotola, annuncia il suo impegno per il territorio: “Chi voterà me sceglierà prima il territorio e poi la Politica”. Potenza, 25 febbraio 2019 – Il Sindaco di San Fele (Pz) Donato Sperduto scende in campo nella partita per le elezioni regionali in [...]

Rinasce la Statua d’Italia di Pavia : il Gruppo San Donato finanzia il restauro : La Statua d’Italia, che sorge nell’omonima piazza nel centro storico di Pavia, Rinascerà grazie a un’accurata opera di restauro approvata dalla Giunta del Comune. Il progetto è stato affidato all’architetto Giuseppe Maggi e sarà finanziato dagli Istituti Clinici di Pavia e Vigevano, che sono parte del Gruppo San Donato, grazie al sistema art bonus. Il progetto di restauro e il piano di finanziamento sono stati presentati martedì 19 febbraio ...

Sanità. Don Angelelli - Cei - : 'Una rete di gratuità e accoglienza perché nessuno si senta più abbandonato' : Purtroppo la cronaca ci ha mostrato diversi episodi di aggressioni di operatori sanitari nei pronto soccorso da parte di pazienti o loro familiari. Naturalmente il rispetto deve essere reciproco. ...

San Donato in Poggio accoglie l'illustrazione italiana : successo per la mostra di Roberto Innocenti : Viaggio tra arte e scienza nella sindrome di Rett" a cura di Andrea Giuntini e Roberto Innocenti. La mostra è stata salutata anche dagli ex sindaci David Baroncelli e Giacomo Trentanovi con i quali è ...