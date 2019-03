Samsung Galaxy A8 2018 si aggiorna ad Android 9 Pie e One UI in Italia

Aggiornamenti di sicurezza per Sony Xperia XZs - ASUS ZenFone 4 - 4 Selfie - 5Z e Samsung Galaxy A5 (2017) brand Tre : Aggiornamenti di sicurezza in rollout per Sony Xperia XZs, ASUS ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie, ZenFone 5Z e Samsung Galaxy A5 (2017) brand Tre: ecco tutte le novità. L'articolo Aggiornamenti di sicurezza per Sony Xperia XZs, ASUS ZenFone 4, 4 Selfie, 5Z e Samsung Galaxy A5 (2017) brand Tre proviene da TuttoAndroid.

Come si piega il Samsung Galaxy Fold : il video che cercavate : Vi sembra ancora un oggetto misterioso il Samsung Galaxy Fold? Lo comprendiamo bene, essendo stato lanciato frettolosamente a margine dell'UNPACKED 2019, e mai mostrato al pubblico in presa diretta. Speriamo che il video in basso vi chiarisca in qualche modo le idee: ripreso da un utente vietnamita, che è molto probabilmente riuscito a mettere le mani su un'unità, il filmato ci mostra il funzionamento esatto del Samsung Galaxy Fold, sia esso ...

LineageOS 16 è disponibile per Xiaomi Mi A1 e Samsung Galaxy S5 Plus/LTE-A : Xiaomi Mi A1 e Samsung Galaxy S5 Plus e LTE-A sono le più recenti new entry tra gli smartphone dotati di supporto ufficiale alla nuova LineageOS 16. L'articolo LineageOS 16 è disponibile per Xiaomi Mi A1 e Samsung Galaxy S5 Plus/LTE-A proviene da TuttoAndroid.

Vicinissimi all’uscita del Samsung Galaxy S10 5G : si parte dagli USA ad aprile : Il Samsung Galaxy S10 è arrivato da poco sul mercato italiano ed europeo, eppure è già un punto di riferimento. Sia per chi segue sempre con interesse le vicende del produttore coreano, sia per chi in questi anni ha deciso di concentrarsi su altri brand come Huawei e Honor. A tal proposito, nella giornata di ieri vi ho parlato di come installare i temi del nuovo top di gamma a bordo di questi prodotti dotati dell'interfaccia EMUI 9 (qui trovate ...

Tra Samsung Galaxy S8 no brand e TIM - situazione aggiornamenti oggi 20 marzo : Settimana davvero ricca di novità per quanto riguarda il mondo dei vari Samsung Galaxy S8 in commercio qui in Italia. Appena 48 ore vi abbiamo riportato le prima segnalazioni da parte del pubblico che ha iniziato a ricevere l'aggiornamento di marzo via OTA, come avrete notato tramite l'apposito approfondimento. Dopo l'ufficialità del link al download per i Galaxy S8 Plus no brand, oggi tocca proprio alla versione flat ricevere il collegamento ...

I supporti magnetici per smartphone non limitano la ricarica wireless del Samsung Galaxy S10+ : Il Samsung Galaxy S10+ è in grado di lavorare con un supporto magnetico sul retro senza alcuna perdita di funzionalità per quanto riguarda la ricarica wireless L'articolo I supporti magnetici per smartphone non limitano la ricarica wireless del Samsung Galaxy S10+ proviene da TuttoAndroid.

La variante Exynos di Samsung Galaxy S10+ riceve il root grazie a Magisk : grazie a Magisk è possibile ottenere i permessi di root nella versione Exynos di Samsung Galaxy S10 Plus, anche se al momento manca una versione aggiornata del software. L'articolo La variante Exynos di Samsung Galaxy S10+ riceve il root grazie a Magisk proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A40 è ufficiale in Olanda - in preordine a 249 euro : Samsung Galaxy A40 non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma è già in preordine su uno store online olandese al prezzo di 249 euro. L'articolo Samsung Galaxy A40 è ufficiale in Olanda, in preordine a 249 euro proviene da TuttoAndroid.

Sostituire lo schermo del vostro Samsung Galaxy S10 non sarà esattamente “economico” : Ecco le cifre indicative che dovrete sborsare per Sostituire lo schermo del vostro Samsung Galaxy S10, S10+ o S10e in caso di rottura accidentale. I prezzi sono solo indicativi perché riferiti al mercato taiwanese. L'articolo Sostituire lo schermo del vostro Samsung Galaxy S10 non sarà esattamente “economico” proviene da TuttoAndroid.

Hidey Hole permette di creare sfondi personalizzati per i fori nel display della gamma Samsung Galaxy S10 : Hidey Hole è un'applicazione sviluppata da Chainfire, sviluppatore noto in ambito root, che permette di creare degli sfondi perfetti per i fori delle fotocamere presenti sugli schermi degli smartphone della gamma Samsung Galaxy S10. Rispetto alla soluzione con degli sfondi già pronti, l'app consente la creazione di wallpaper personalizzati per sfruttare come meglio si crede il foro nel display. L'articolo Hidey Hole permette di creare sfondi ...

Samsung Galaxy Fold “senza veli” in un video amatoriale - con la piega dello schermo ben visibile : Samsung Galaxy Fold si mostra in un video hands-on senza veli e senza le inquadrature che ne proteggevano alcuni aspetti, come la piega del display. L'articolo Samsung Galaxy Fold “senza veli” in un video amatoriale, con la piega dello schermo ben visibile proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 19 marzo : Moto G7 Plus - Huawei Mate 20 Lite - Samsung Galaxy S10 - Xiaomi Mi MIX 2S e tanti altri : oggi sono in offerta Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi MIX 2S, Samsung Galaxy S10, Huawei Mate 20 Lite e Moto G7 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 19 marzo: Moto G7 Plus, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi MIX 2S e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Il display di Samsung Galaxy S10 è il migliore e affatica di meno gli occhi - secondo Samsung : I display Dynamic AMOLED dei Samsung Galaxy S10 sono i migliori OLED sul mercato e al contempo sono quelli che affaticano di meno gli occhi. L'articolo Il display di Samsung Galaxy S10 è il migliore e affatica di meno gli occhi, secondo Samsung proviene da TuttoAndroid.

Manuale Samsung Galaxy J3 (2017) Corso per usare smartphone Pdf : Manuale d’uso Samsung Galaxy J3 (2017) PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy J3 (2017)