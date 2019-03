Sampdoria | Vialli tra nuove società e la trattativa per l' acquisto alla svolta

Vialli compra la Sampdoria e Ferrero compra il Palermo : clamorose manovre tra blucerchiati e rosanero [DETTAGLI] : CESSIONE Sampdoria – Ci siamo, in arrivo la svolta in casa Sampdoria, sarebbe infatti alle battute conclusive la trattativa per la cessione del club blucerchiato al fondo americano York Capital Management pronto ad investire 120 milioni di euro. La distanza tra domanda ed offerta è ormai minima ed i prossimi giorni saranno decisivi per arrivare alla fumata bianca, ormai sempre più probabile. Il closing è ormai ai dettagli ed il nuovo ...

Luca Vialli tiene in sospeso la Figc : c'è la Sampdoria? : L'idea, bella e intrigante, resta sospesa. Luca Vialli non ha sciolto le riserve e ha chiesto ancora tempo alla Federcalcio, che lo vorrebbe capo delegazione della Nazionale: «Ringrazio il presidente ...

Vialli : 'La Sampdoria? Deciderà Ferrero quando vendere' : Milano - 'Sulla Sampdoria ho letto tante cose, mi sembra la trama di un film e scopro cose che non sapevo nemmeno io, ma fa parte del lavoro dei giornalistico. Non mi disturba e credo che il ...

Vialli : 'Dissi no al Milan per la Sampdoria - sul mio futuro...' : Giornata di premiazioni per l'indimenticabile bomber di Sampdoria e Juventus Gianluca Vialli , celebrato da La Gazzetta dello Sport nell'ambito del Candido day. Tra un aneddoto e l'altro, l'ex blucerchiato si è lasciato andare in una lunga chiacchierata tra passato e futuro. Si parte ovviamente dalle origini della storia: '...

A tutto Vialli : il cancro - la Champions della Juve e la cessione della Sampdoria : Gianluca Vialli è tornato a parlare della sua lotta contro il cancro, ma anche di calcio: dalla Juve alla querelle Sampdoria, i dettagli “A proposito del cancro voglio dire che sto bene. Non è stato facile ma questo periodo mi ha insegnato molto e mi sto preparando fisicamente e psicologicamente meglio di quando giocavo a calcio, quindi credo che dovrete sopportarmi ancora a lungo“. Gianluca Vialli ha parlato della sua malattia ...

"Sulla Sampdoria ho letto tante cose, mi sembra la trama di un film e scopro cose che non sapevo nemmeno io, ma fa parte del lavoro dei giornalisti. Non mi disturba e credo che il presidente Ferrero e il suo entourage stiano facendo un grande lavoro e che quando Deciderà di vendere lo farà lui.

Sampdoria - si riforma la Sampd'oro... a cena con Vialli : ... nell'ambito del decennale della scomparsa di Candido Cannavò, celebre direttore de La Gazzetta dello Sport. In serata poi ci sarà una cena da non perdere: si riunirà infatti gran parte di quella ...

Non accennano a placarsi le voci sulla cessione della Samporia. Al momento, quella più gettonata, vede in prima linea l'ex bomber blucerchiato Gianluca Vialli, rappresentante di un fondo statunitense interessato a rilevare la società. Vialli, per il quale – riporta "Il Secolo XIX" – è arrivato anche l'endorsement di Roberto Mancini, che ben lo vedrebbe

Sampdoria - ecco come nasce e a che punto è la trattativa con Vialli : Per mezzo di questo portale le società sportive possono raccogliere capitali da tifosi ed investitori provenienti da qualunque parte del mondo. In Italia hanno utilizzato uno strumento simile il ...

Mancini : 'Vedrei bene Vialli presidente della Sampdoria. Quando andò alla Juve - piangemmo' : Inevitabile anche una domanda sull'eventualità che Vialli torni a Genova, da presidente della Samp: 'Lui ha una grande storia alle spalle, è una persona per bene, conosce tutto di questo mondo. Può ...

Nazionale - Mancini : "Vialli? È il più grande. Che anni alla Sampdoria" : ... lui lo vedrebbe bene sia da vostro capo delegazione sia da presidente futuro della Samp, come si legge? "Lui ha una grande storia alle spalle, è una persona per bene, conosce tutto di questo mondo. ...

Vialli - Mancini e quella Sampdoria d'oro : viaggio in un calcio che non esiste più : Il tracciante su punizione di Koeman, nei supplementari, decreta con la sconfitta della Samp anche fine di un mondo. Vialli va alla Juve, Boskov alla Roma, comincia una lunga diaspora. Il distacco è ...

Cessione Sampdoria - Ferrero : “incontro con Vialli? Ecco la verità” : Cessione Sampdoria – “Io non vendo e lo ripeto. E non ho ricevuto offerte. Ho aumentato i fatturati, ho preso lo stadio, ho rifatto gli spogliatoi, ho investito sui campi e non solo. Perché dovrei vendere?”. Sono le importanti dichiarazioni di Massimo Ferrero, numero uno blucerchiato. “Voglio portarla a vincere qualcosa – ha detto a RMC Sport – Vialli me lo ricordo come calciatore ma non l’ho mai ...

Sampdoria, Massimo Ferrero ha parlato dell'ipotesi relativa alla cessione del club doriano ad un fondo americano Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha chiuso al momento alla possibilità di vendere la società. Parlando all'Ansa il patron ha voluto confermare il proprio impegno con il club doriano, nonostante le voci di un interessamento da parte di un fondo americano promosso da Gianluca Vialli: "Ho letto anche io