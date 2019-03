Salvini si commuove in Senato | ' Amo l' Italia' | ma poi in aula è bagarre VIDEO

Blastingnews

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Chiamato a parlare alnell'ambito del caso Diciotti e dell'eventuale autorizzazione a procedere da parte dell'autorità giudiziaria, Matteoha mostrato un volto diverso da quello duro e molto sicuro di sé con cui si relaziona con gli avversari politici e affronta i temi che tratta. Il leader della Lega ha tradito una certa commozione di fronte all'di Palazzo Madama gremita, suscitando gli applausi della sua parte politica, ringraziando il Movimento Cinque Stelle, senza però stemperare gli animi degli oppositori. Una volta finito il suo intervento, infatti, è stato necessario l'intervento della presidente Casellati per riportare alla calma quanti hanno inteso esprimere il proprio dissenso nei confronti del discorso del vice premier che, per l'occasione, ha scelto di spostarsi dai banchi del governo a quelli "semplici" occupati dairi della Lega.L'emozione di ...

