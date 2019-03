Salvini non sarà processato | passa la linea del governo Il ministro | “Abbiamo salvato

ilfogliettone

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Ildell'Interno Matteonon sara'per sequestro di persona per la vicenda dei migranti bloccati a bordo della nave Diciotti la scorsa estate. Il dato, non ufficiale ma certo, e' gia' emerso dalla votazione dell'Aula del Senato, che restera' aperta fino alle 19 ma il cui esito non e' assolutamente in dubbio, con 232 senatori gia' schierati per il no all'autorizzazione.dunque la, piu' volte ribadita dal, secondo cui la scelta di non far sbarcare i migranti tratti in salvo dalla nave militare italiana per circa una settimana e' stata una scelta politica governativa e come tale non sindacabile e non un abuso di unper ottenere un personale vantaggio politico. Una ricostruzione accolta in toto dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni, presieduta da Maurizio Gasparri, votata oltre che dalle due forze di maggioranza, anche da ...

