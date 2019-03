Salvataggi bancari | scaricabarile di responsabilità fra Vestager e Bankitalia

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Si allarga la querelle fra Roma e l'Europa sui: il giorno dopo che il Tribunale dell'Ue ha riabilitato l'intervento del Fondo intero di tutela dei depositi per salvare Tercas, che venne vietato da Bruxelles, la commissaria Antitrust Margrethegira ala responsabilità della ristrutturazione delle 4 banche che, sul precedente del caso Tercas, non poterono usare quei fondi. Datrapela una replica: ci fu il veto di Bruxelles sull'uso del Fitd anche per una porposta in extremis.E il governo italiano valuta una richiesta di danni all'Ue. La sentenza della seconda più alta corte europea "la esamineremo, è una sentenza importante ed è appena uscita, chiarisce molti aspetti che erano stati sostenuti all'epoca", ha detto oggi il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi rispondendo alla domanda se il governo ...

