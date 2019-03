Salta di nuovo la panchina dell' Udinese | esonerato Nicola | ritorna Tudor

Salta di nuovo la panchina dell'Udinese : esonerato Nicola - arriva Tudor : Salta ancora la panchina dell'Udinese, ed è l'undicesima della Serie A. Davide Nicola è stato esonerato dal club friulano, che deve ancora ufficializzare il nome del sostituto, in pole c'è Igor Tudor, ...

Basket - Serie A 2019 : Salta la panchina di Pino Sacripanti! Sasha Djordjevic è il nuovo allenatore della Virtus Bologna : Le prime voci avevano cominciato a rincorrersi già la scorsa settimana, ma la sconfitta contro Cantù è stata la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso: Stefano Sacripanti non è più l’allenatore della Virtus Bologna. La società di Basket emiliana ha infatti esonerato il proprio tecnico ingaggiando al suo posto il serbo Sasha Djordjevic, profondo conoscitore del campionato italiano avendolo frequentato sia da giocatore (con le ...

Amici - Tish e Alberto - l'ipotesi di vederli di nuovo insieme al serale : qua Salta in aria la scuola : Dopo che Tish ha preso le distanze da Alberto Urso i fan della coppia non hanno mai smesso di sperare. Per il tenore, tra l'altro, sembra che il sentimento nei confronti della rosa non sia mai passato, come testimonia l'imbarazzo che emerge sul suo volto ogni volta che Maria De Filippi lo incalza su

Toro - il nuovo acquisto Singo in gruppo. Rincon Salta la sfida con l'Atalanta : Primo allenamento per Wilfried Stephane Singo in granata. C'era anche l'ultimo arrivato, il giovane difensore ivoriano classe 2000, nel gruppo che agli ordini di Walter Mazzarri ha lavorato sulla ...

Napoli - nuovo raid delle babygang : asSaltato autobus Anm a Ponticelli : assaltato da una baby gang durante la corsa notturna. È accaduto sulla linea 196 del bus Anm, che collega il parcheggio Brin con l'area di Ponticelli dove nei mesi scorsi, diversi mezzi di servizio ...

F1 – Mercedes - Allison eSalta la W10 e critica il nuovo regolamento : “può essere una minaccia” : James Allison, direttore tecnico della Mercedes, parla delle novità apportate alla monoposto della scuderia tedesca in vista dell’inizio del mondiale di Formula Uno Dopo la presentazione della nuova W10, lo scorso 13 febbraio, i tifosi della scuderia tedesca trepidano in vista dell’inizio del campionato del mondo 2019 di Formula Uno, che potrebbe regalargli altre grandi soddisfazioni. Dopo i trionfi targati 2018, il team ...

Università - dal Tar nuovo colpo al numero chiuso : Salta blocco ad Architettura : Il tribunale amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso dell'Unione degli universitari contro lo stop agli ingressi operato dal dipartimento di Roma Tre. Le graduatorie dovranno essere riaperte in tutto il territorio nazionale