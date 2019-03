Rugby – Guinness Sei Nazioni | ufficializzati oggi i calendari per le edizioni 2020 e 2021

Rugby – Guinness Sei Nazioni : il XV della Francia per la sfida contro l’Italia : Rugby, Brunel ha ufficializzato la formazione francese per la sfida contro l’Italia dell’ultimo turno del Guinness Sei Nazioni Jacques Brunel, commissario tecnico della Francia, ha ufficializzato la formazione che sabato affronterà l’Italia nell’ultimo turno del Guinness Sei Nazioni 2019 in calendario alle 13.30 allo Stadio Olimpico di Roma. Questo il XV che scenderà in campo: 15 Maxime Medard (Stade Toulousain); 14 ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni - O’ Shea ha scelto il XV azzurro per la sfida contro la Francia : O’Shea ha scelto il XV azzurro per la sfida del Guinness Sei Nazioni di sabato tra Italia e Francia ”Giocheremo contro una squadra molto forte come sempre capita al Sei Nazioni. Il nostro focus sarà su noi stessi cercando di giocare il nostro miglior Rugby. Vogliamo chiudere il torneo con una grande prestazione allo Stadio Olimpico“. Sono le parole del responsabile tecnico dell’ItalRugby, Conor O’Shea, ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni : la carica di capitan Parisse in vista del match contro l’Inghilterra : Il capitano dell’Italia, Sergio Parisse, parla della sfida di domani a Londra nel Guinness Sei Nazioni “Due anni fa abbiamo messo in difficoltà l’Inghilterra con una tattica che forse ha contribuito al cambiamento delle regole. Ci sono degli episodi che possono cambiare il corso della partita. Noi continueremo sulla scia del lavoro che stiamo facendo in allenamento cercando di curare ogni minimo dettaglio. Abbiamo una ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni - O’Shea ha le idee chiare : “vogliamo creare abitudine nelle prestazioni di alto livello” : Le parole di O’Shea alla vigilia della sfida del Guinness Sei Nazioni tra Italia ed Inghilterra Mancano due giorni al quarto incontro dell’ItalRugby al Guinness Sei Nazioni 2019 in calendario sabato 9 marzo alle 16.45 locali (17.45 ITA) contro l’Inghilterra a Twickenham, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, a partire dalle 16.05. “Abbiamo una grande sfida davanti a noi – ha commentato Conor ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni : la formazione di O’Shea per la sfida contro l’Inghilterra : O’Shea ha scelto la formazione che schiererà in campo sabato per la sfida del Guinness Sei Nazioni tra Italia e Inghilterra Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Inghilterra a Twickenham nel match valido per il quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2019, partita in calendario sabato 9 marzo alle 16.45 locali (17.45 ITA) e che sarà trasmessa in diretta su ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni - il ct azzurro O’Shea ha convocato Jake Polledri : ItalRugby: convocati Polledri per il quarto match del Guinness Sei Nazioni tra Italia e Inghilterra Lo staff della Nazionale Italiana Rugby guidato da Conor O’Shea ha convocato Jake Polledri per il quarto match del Guinness Sei Nazioni 2019 in calendario sabato 9 marzo contro l’Inghilterra alle 16.45 (17.45 italiane) a “Twickenham”, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre. Il CT irlandese ha ...

Rugby – Quarta giornata Guinness 6 Nazioni 2019 : i convocati dell’Inghilterra per la sfida con l’Italia : Inghilterra: i 31 convocati per preparare la gara contro l’Italia valida per la Quarta giornata del Guinness 6 Nazioni 2019 Eddie Jones, CT dell’Inghilterra, ha ufficializzato il gruppo di 31 giocatori per preparare la Quarta giornata del Guinness 6 Nazioni 2019 di sabato 9 marzo a Twickenham contro l’Italia. Alcuni ritorni di peso nel gruppo del XV della Rosa in vista della sfida agli Azzurri di O’Shea, con lo staff inglese che ritrova il ...

Rugby – Guinness PRO14 - sconfitta casalinga per le Zebre : i Glasgow Warriors si impongono 10-42 : Niente da fare per le Zebre allo stadio Lanfranchi, gli ospiti dominano la sfida portando a casa la vittoria senza patemi Ultima gara stagionale del Guinness PRO14 dentro la finestra del Sei Nazioni 2019 per le Zebre che hanno ospitato al Lanfranchi gli scozzesi Glasgow Warriors, seconda forza del girone A –lo stesso dei bianconeri- e semifinalisti della scorsa edizione. Entrambe le squadre forniscono diversi atleti alle rispettive ...

Rugby – Guinness PRO14 : il Benetton non dà scampo a Edimburgo - i Leoni vincono 18-10 : Ottima prestazione per il Benetton, che vince il match contro Edimburgo con il punteggio di 18-10 In uno Stadio Monigo quasi tutto esaurito partono bene gli ospiti con il piazzato di Van der Walt dopo due minuti di gioco. Edimburgo continua ad avanzare ma i Leoni si rendono protagonisti di una buona difesa riuscendo a tenerli lontano dalla zona pericolosa con Riccioni che li costringe al tenuto. Poco dopo è Halafihi a replicare permettendo ...

Rugby - Guinness Pro 14 2019 : Glasgow dominanti a Parma - Zebre sconfitte nettamente : I Glasgow Warriors si confermano davvero troppo forti per le Zebre: nella sfida del Pro 14 di Rugby al Lanfranchi di Parma la compagine scozzese vince nettamente contro la franchigia tricolore, che esce sconfitta per 10-42, frutto di un primo tempo davvero dominato da parte degli ospiti. L’unica risposta della formazione azzurra arriva al 52′ con la meta di Castello, quando è ormai però troppo tardi. Zebre-Glasgow Warriors ...

Rugby - Guinness Pro 14 2019 : Benetton Treviso non si ferma più. Battuto anche Edinburgo : Il Benetton Treviso non si ferma più, nella propria tana, in quel di Monigo, continua a mietere vittime. La franchigia tricolore ormai non ha più in discussione il passaggio alla fase ad eliminazione diretta: oggi arriva l’ennesimo successo, in una partita soffertissima. Nonostante le assenze (in chiave nazionale) la banda tricolore si impone per 18-10 sugli scozzesi di Edinburgo. Dopo un primo tempo che ha visto solo due calci piazzati ...

Rugby – Dal Top12 al Guinness Pro14 : il palinsesto ovale del weekend : Rugby in tv: il palinsesto ovale del weekend, dove e quando seguire tutte le partite Nel palinsesto rugbistico del prossimo weekend troveranno spazio il Super Rugby, Top12, il Guinness Pro14 e le World Rugby Seven Series. Si parte nella mattinata di domani oltre oceano con la terza giornata del Super Rugby che metterà di fronte Hurricanes e Brumbies, match che sarà trasmesso in diretta alle 7.35 su Sky Sport Arena. In serata aprirà il ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni : successo e divertimento al Foro Italico per il terzo tempo con Roy Paci : Rugby: terzo tempo Village, tanto divertimento al Foro Italico con Roy Paci Nuovo successo di pubblico per il terzo tempo Peroni Village, nel suo undicesimo anno di attività. Gli appassionati di Rugby, al termine della sfida casalinga della Nazionale italiana contro l’Irlanda, hanno infatti potuto assistere ad una festosa performance di Roy Paci e della band Aretuska al Foro Italico di Roma. Il cantante siciliano, prima di salire sul ...