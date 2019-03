Ronaldo | la Juve e i riposi in Serie A | quanti fantacalcisti tremano

Sentenza in arrivo : Juve - dita incrociate per Cristiano Ronaldo - : E' un campione assoluto e lo ha dimostrato in tutte le parti del mondo, che dire di più? In campo ci dà ogni giorno il suo carisma, standogli a contatto quotidianamente riesci a imparare tante cose. ...

Juve - Emre Can su Cristiano Ronaldo : “vi svelo cosa mi ha impressionato di lui” : “E’ una persona incredibilmente piacevole, senza atteggiamenti da star, e questo mi ha impressionato ancora di piu'”. In un’intervista alla “Sport Bild”, Emre Can parla del compagno di squadra Cristiano Ronaldo. “E non si comporta cosi’ solo con noi giocatori ma anche col personale degli alberghi, dell’aereo, molte persone sarebbero sorprese di vedere quanto sia normale ...

Juve - Emre Can difende Ronaldo : "Dopo il gesto di Simeone era autorizzato a rispondere" : Volevamo mandare un segnale al mondo, volevamo far sapere a tutti che ci siamo ancora. E ora vogliamo vincere la Champions'. Ecco perché Ronaldo rischia la squalifica in Champions Juve-Atletico ...

Cristiano Ronaldo - squalifica o multa : cosa rischia il 7 della Juve : Il 21 marzo Cristiano Ronaldo e la Juventus conosceranno il verdetto della commissione disciplinare dell'Uefa dopo il caso del "gestaccio" del portoghese al termine di Juve-Atletico. Si va dalla ...

Juve - Emre Can : 'Allegri geniale - vogliamo la Champions. Ronaldo? Può esultare come vuole' : Non in molti credevano in noi, ma volevamo mandare un segnale al mondo e far sapere a tutti che ci siamo ancora. vogliamo vincere la Champions '. SU RONALDO - ' Non voglio valutare il suo gesto, ma ...

Juventus - Marcelo era a cena con Cristiano Ronaldo a Madrid : il brasiliano vuole Torino : La sosta di campionato servirà alla Juventus per ricaricare le pile in vista di un finale di stagione davvero interessante: Allegri ha dato una settimana di riposo, i bianconeri rientreranno per gli allenamenti alla Continassa il 26 marzo, per preparare il match in casa contro l'Empoli previsto per sabato 30 marzo alle ore 18:00. Molti giocatori juventini in questo weekend saranno impegnati con le nazionali: anche Cristiano Ronaldo è stato ...

Champions League - Platini crede nella Juventus : “con Cristiano Ronaldo può farcela” : Michel Platini ed il suo punto di vista sulla Champions League: il calcio è cambiato grazie alla tv, i fenomeni non vengono più picchiati “Quattro mesi fa l’ho visto a Torino contro il Manchester United: Ronaldo ha una mentalità e un fisico eccezionali“. Sono le parole di elogio per l’attaccante della Juventus dell’ex n.10 bianconero, Michel Platini, in una intervista al ‘Corriere della Sera’. ...

Mourinho avvisa la Juve : 'Mbappé il più caro al mondo - vale più di Messi e Ronaldo' : ... a BeIn Sports : 'Penso che se valutiamo la sua età e quello che sta già facendo Mbappé sia il giocatore più caro al mondo: vale più di Messi e Cristiano Ronaldo '.

SportMediaset - squalifica Ronaldo : la Juve ora può sorridere! : squalifica Ronaldo- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di SportMediaset, Cristiano Ronaldo potrebbe incappare semplicemente in una multa piuttosto cara, ma non in una squalifica. Il motivo è semplice, chiaro e immediato: l’UEFA ha aperto un’indagine in riferimento all’articolo 11 e non all’articolo 15, quest’ultimo in chiaro riferimento agli insulti con i tifosi. Nessun rischio […] More

Juventus - Cristiano Ronaldo non dovrebbe essere squalificato dall'Uefa : Nella giornata di ieri l'Uefa ha annunciato un'indagine nei confronti di Cristiano Ronaldo. Il giocatore della Juventus dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid ha esultato ripetendo il gesto che fece Simeone nel match di andata. I media spagnoli si sono immediatamente scatenati dicendo che CR7 voleva provocare il pubblico spagnolo. Dunque l'Uefa ha deciso di aprire un'indagine per capire che tipo di sanzione comminare al fenomeno portoghese. I ...

Serie A Juventus - Cancelo : 'Cristiano Ronaldo? Dove va fa la storia' : LISBONA - ' Cristiano Ronaldo non deve dimostrare niente a nessuno. Fa la storia sia in nazionale sia in ogni club Dove gioca: è ovvio che la sua presenza aggiunge qualità' . Joao Cancelo , che ...

UEFA - squalifica Ronaldo : la Juve ha già preso la sua posizione! : squalifica Ronaldo- Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a presentare ricorso in caso di squalifica nei confronti di Ronaldo da parte dell’UEFA. Una presa di posizione chiara e lampante che la società bianconera deciderà di mettere in atto in caso di squalifica dell’asso portoghese. Come detto, il verdetto verrà […] More

Serie A Juventus - Cancelo : «Ronaldo non deve dimostrare nulla a nessuno» : Ora mi sto allenando con i due più forti difensori del mondo, Bonucci e Chiellini . In Italia il livello è molto alto e oggi mi sento molto più forte di un anno o due fa". Tutto sulla Juventus ...

Sollievo Juve : ecco perché Ronaldo non sarà squalificato : Cristiano Ronaldo è sotto accusa per il gestaccio in Juventus-Atletico ma per la Juve ci sono buone notizie: la decisione arriverà giovedì 21 marzo ma per il portoghese dovrebbe arrivare soltanto una ...