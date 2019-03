Rompere gli schemi | alle Europee una lista femminista

Il Tav - la battaglia persa in partenza che rischia di Rompere l'alleanza tra Lega e 5 Stelle : ... colui che finora ha preso in mano le redini del Governo, interpretando il ruolo di premier e quello di altri ministri: economia, esteri, sviluppo, lavoro, salute... Un ruolo, quello di Salvini, ...

Matteo Salvini - lo sfogo dopo la follia M5s : "Io non voglio Rompere - ma ho l'impressione che Di Maio..." : "Se l'assumano loro la responsabilità, se vogliono". Matteo Salvini punta il dito contro il Movimento 5 Stelle, che sulla Tav dopo 5 ore di tesissimo vertice con il premier Giuseppe Conte continuano nel loro autolesionistico "no". "Io non voglio rompere con loro - è lo sfogo del ministro degli Inter