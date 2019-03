Roma | presunte tangenti per il nuovo stadio | arrestato Marcello De Vito del M5S

Blastingnews

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Un terremoto giudiziario ha coinvolto in queste ore il Movimento Cinque Stelle della capitale. I carabinieri, in seguito all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare da parte del dip del Tribunale di, hanno proceduto all'arresto diDe, presidente dell'assemblea capitolina, e di altre 3 persone (due delle quali sono ai domiciliari), accusate a vario titolo di corruzione.Secondo le ipotesi dei pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli, l'esponente pentastellato avrebbe incassato, direttamente o indirettamente, delle somme di denaro in cambio della promessa di favorire per la costruzione deldellail progetto di Luca Parnasi. L'abitazione del politico sarebbe stata anche perquisita dai militari....

