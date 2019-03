Roma | le ultime in vista del big match contro il Napoli

calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) La Roma è reduce dalla sconfitta nella gara di campionato contro la Spal, stagione altalenante per il club gallorosso che punta la qualificazione in Champions League. La squadra ha ripreso gli allenamenti in vista della difficile partita contro il Napoli, non erano presenti i calciatori impegnati con le rispettive nazionale. L'intenzione del tecnico Claudio Ranieri è quella di recuperare qualche titolare al momento fermo in infermeria, lavoro differenziato individuale per De Rossi, Manolas, Pellegrini, Perotti e Under, il tecnico spera di recuperare qualche big in vista dell'importantissima partita contro la squadra di Ancelotti.

