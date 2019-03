Roma | il Pm Ielo | «Nessuno stop al progetto per il nuovo stadio»

Tre metri sopra il cielo - il film compie 15 anni : così nasce Roma Nord : ' Tre metri sopra il cielo ' segna il confine di due generazioni. Quelli che oggi hanno 50 anni, passavano i pomeriggi tra piazza Giochi e l'Euclide, e la storia di Babi e Step , i personaggi creati ...

La Locanda dei Girasoli di Roma ha bisogno di aiuto. E noi possiamo darglielo : Carissimi lettori, sono qui per chiedervi un aiuto per degli amici molto speciali, e precisamente per i ragazzi e gli educatori che gestiscono e lavorano alla Locanda dei Girasoli. Per offrire sempre più un servizio di qualità e di maggior integrazione hanno bisogno di due mezzi di trasporto. “Nello specifico, avremmo bisogno di un minivan coibentato per il trasporto degli alimenti e di un van da sette/otto posti idoneo per lo spostamento ...

Tutto chiuso tranne il cielo è un Romanzo di riparazione : Leggendo Le ferite originali, il secondo romanzo di Eleonora Caruso, una cosa era chiara: i protagonisti che lo abitavano erano talmente fatti di carne, sangue e tormento che era difficile abbandonarli all’ultima pagina di quel volume. Era un universo troppo viscoso e contemporaneo per liberarsene in fretta. E quindi nel suo nuovo libro, Tutto chiuso tranne il cielo (in uscita il 5 marzo per Mondadori), l’autrice torna in quel mondo ...