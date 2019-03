Roma | Baldissoni ' Costruire lo stadio è un diritto acquisito'

Roma - Baldissoni : 'La costruzione dello stadio è un diritto acquisito - non esiste alcun motivo per un rallentamento' : Il vice presidente, Mauro Baldissoni, ha espresso ai microfoni di Sky Sport 24 la posizione della società in merito alla bufera che ha coinvolto il Campidoglio 'Sullo stadio della Roma come procedura amministrativa non possono esserci dubbi, è un diritto acquisito. La ...

La Roma sbarca a Fiumicino : Di Francesco scuro in volto - assenti Monchi e Baldissoni : La Roma rientra a Fiumicino dopo la debacle di Oporto. La squadra giallorossa, contestata alla partenza anche con dure parole di risposta del direttore Monchi , è atterrata all'aeroporto alle 14.10 e ...

Mauro Baldissoni è il nuovo Vice-Presidente Esecutivo della Roma : Mauro Baldissoni è stato ufficialmente nominato Vice-Presidente Esecutivo della A.S. Roma . Lo comunica la Società in una nota, dove si legge che la nomina è stata deliberata dal Consiglio di ...

Stadio Roma - Baldissoni : “Spesi molti soldi. Acceleriamo” : Stadio Roma, parla Baldissoni – Ieri l’annuncio, da Torino, del sindaco di Roma Virginia Raggi. Lo Stadio della Roma si farà, e i lavori inizieranno prima della fine dell’anno. Un annuncio ufficiale da parte della voce più istituzionale della Capitale, una notizia che a Roma è stata accolta con pareri discordanti: chi è d’accordo con […] L'articolo Stadio Roma, Baldissoni: “Spesi molti soldi. Acceleriamo” proviene da Serie A News Calcio - ...

Roma - Baldissoni : 'È arrivato il momento di costruire lo stadio' : Questa mattina nella sala Promocoteca del Campidoglio si è svolta la presentazione dello studio effettuato dal Politecnico di Torino sui flussi di traffico inerenti al progetto dello Stadio della Roma.

Roma Baldissoni è il nuovo vicepresidente : Fienga nominato AD : Roma Baldissoni – La Roma ha nominato Mauro Baldissoni vicepresidente esecutivo e Guido Fienga nuovo amministratore delegato (Chief Executive Officer). La carica di ad era rimasta vacante dopo le dimissioni di Umberto Gandini a fine settembre. Fienga, spiega il club giallorosso con una nota apparsa sui propri canali social, ricoprirà il nuovo ruolo con effetto […] L'articolo Roma Baldissoni è il nuovo vicepresidente: Fienga nominato ...