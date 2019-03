Roma | arresto De Vito | CasaPound porta le arance in Campidoglio

Celli : più che l’arresto di De Vito fa scalpore stato abbandono Roma : Roma – “Dei 1.001 giorni di Amministrazione Raggi quello che colpisce non e’ l’arresto di De Vito, che non commento. Esattamente come ho fatto anche per i casi Marra e Lanzalone, perche’ i processi si fanno nei Tribunali. Cio’ che invece colpisce e’ lo stato di abbandono in cui versa la citta’. La Roma di Virginia Raggi continua a collezionare solo sconfitte”. Cosi’ in una nota su ...

Roma - arresto De Vito - Cristina Grancio : “Ora capisco perché De Vito ha sempre avuto un atteggiamento ambiguo sullo stadio” : Cristina Grancio, consigliera del Comune di Roma, che era stata espulsa dal Movimento 5 Stelle per aver avanzato dubbi sul progetto legato al nuovo stadio della Roma, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano, ha rilasciato importanti parole: “Di Maio ora rilascia dichiarazioni patetiche, ma lui ...

Raggi sull'arresto di De Vito : "Nessuno sconto - a Roma non c'è spazio per la corruzione" : "Nessuno sconto. A Roma non c'è spazio per la corruzione. Chi ha sbagliato non avrà alcuno sconto da parte di questa amministrazione. La notizia dell'arresto di Marcello De Vito è gravissima: ho piena fiducia nella magistratura e nel lavoro dei giudici". Lo scrive il sindaco di Roma, Virginia Raggi, su Facebook, riferendosi all'inchiesta della procura sullo stadio della Roma calcio che ha portato a nuovi importanti sviluppi. Raggi aggiunge che ...

Roma - arresto De Vito : 'Noi - Marce' - dobbiamo sfruttarla sta cosa' : Accuse gravissime, che lo hanno già messo 'fuori' dal Movimento Cinque Stelle, di cui era, almeno a Roma, una delle espressioni più autorevoli. Luigi Di Maio non ha perso tempo, scaricando subito ...

Roma - arresto De Vito. Zannola (consigliere PD) “Noi siamo garantisti ma oggi cade il castello costruito dal M5S in questi anni” : Giovanni Zannola, consigliere del Partito Democratico di Roma Capitale, è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente, e ha commentato l’arresto per corruzione del presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito, nell’ambito dell’inchiesta della Procura sullo stadio della Roma. Sull’arresto di Marcello De Vito. “Bisogna essere garantisti fino in fondo, attendere che la ...

Arresto De Vito - politica al servizio dei 'palazzinari' di Roma. "Condotte illecite anche dopo arresto Parnasi" : "Funzione pubblica come un campo di gioco per realizzare un arricchimento personale". Secondo i giudici il presidente dell'assemblea capitolina fece in modo di "neutralizzare possibili attività investigative"

Stadio Roma - arresto De Vito; Andrea De Priamo (capogruppo FDI) : “Ci aspettiamo conseguenze” : Riguardo l’arresto di Marcello De Vito nell’ambito dell’inchiesta sullo Stadio della Roma. “Siamo e restiamo garantisti, non a corrente alternata come fanno altri –ha affermato De Priamo ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano-. Ma è da tempo che segnaliamo che la cosiddetta presunzione di onestà a priori da parte dei 5 Stelle è ...

Proposta di matrimonio al centro commerciale - ma la scena Romantica si conclude con l'arresto : Il capo della polizia locale, Mustafa Nuruzi, ha difeso l'operato degli agenti: 'Non è accettabile che consuetudini di altri posti del mondo vengano messe in atto senza tenero conto della cultura e ...

Sgominata la baby-gang di Acilia (Roma) : tre minorenni in arresto : Neutralizzata dalla Polizia di Stato una baby gang che operava prevalentemente nella zona della stazione metro di Acilia, alle porte di Roma. Al termine di una complessa attività di indagine iniziata alcuni mesi fa, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Lido, diretto da Eugenio Ferraro, hanno messo fine alle "imprese" di una agguerrita baby gang che imperversava principalmente nella zona della fermata metro di Acilia, non ...

Derby Lazio-Roma - un arresto e daspo : ANSA, - ROMA, 3 MAR - Arrestato ieri sera, durante le fasi di afflusso allo stadio Olimpico per il Derby Lazio-Roma, un tifoso romanista per resistenza. A bloccarlo gli agenti della Digos. Il ...

Roma : 87enne morto su banchina metro Termini per arresto cardiaco : Roma – Una persona di 87 anni e’ deceduta alle 15.55 sulla banchina della metro A della stazione Termini, direzione Battistini. Il decesso sarebbe avvenuto per arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i Poliziotti dei commissariati Castro Pretorio e Viminale. Al momento la linea A della metro e’ interrotta tra San Giovanni e Ottaviano, mentre e’ attiva tra Ottaviano e Battistini e tra San Giovanni e ...

Roma : trovata droga all’interno di appartamento - 1 arresto e sequestro di hashish : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Prenestina hanno arrestato un Romano di 21 anni, incensurato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, a seguito di uno specifico servizio di controllo e pedinamento di noti assuntori di droghe della zona, hanno individuato in un appartamento di via Rovigo d’Istria la possibile casa dello spaccio ed hanno deciso di far scattare un blitz. Nella ...

Roma - poliziotti accerchiati e insultati a Tor Bella Monaca durante arresto. Raggi : “Solidarietà alle forze dell’ordine” : poliziotti accerchiati a Tor Bella Monaca, quartiere popolare di Roma spesso al centro di traffici di droga, in pieno giorno durante un intervento. Gli agenti, come si vede in un video circolato in rete, dopo aver bloccato un’auto, fanno scendere le due persone a bordo ma vengono immediatamente circondati e insultati da decine di residenti del quartiere. Alcuni giovani sembrano poi rivolgersi con fare minaccioso agli uomini delle Volanti, che ...