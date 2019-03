Roma | arrestato per corruzione Marcello De Vito | M5S | Di Maio | E' fuori

Stadio e tangenti : arrestato De Vito - presidente dell’assemblea di Roma «al servizio di Parnasi» : Il presidente della assemblea capitolina Marcello De Vito del Movimento 5 Stelle è stato arrestato dai carabinieri per corruzione nell’ambito della inchiesta della Procura sul nuovo Stadio della Roma. Nella stessa indagine, altri tre arresti e una misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale nei confronti di due imprenditori. I reati ipotizzati, a seconda delle posizioni, sono di corruzione e ...

Marcello De Vito (M5S) arrestato per corruzione sullo stadio della Roma : «Sfruttamo 'sta cosa almeno 2 anni» : Per i giudici il presidente del consiglio comunale l’avrebbe intascato elargizioni da Parnasii. Perquisiti anche i suoi uffici in Campidoglio: carabinieri a caccia di documenti. Nell’inchiesta sono coinvolti anche gli imprenditori e costruttori

Il presidente del Consiglio comunale Romano De Vito (M5s) è stato arrestato per corruzione : Il presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito (foto: Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images) Marcello De Vito, presidente del Consiglio comunale di Roma e primo candidato sindaco della capitale per il Movimento 5 stelle, è stato arrestato per corruzione. Secondo i pm Paolo Ielo e Barbara Zuin, avrebbe intascato tangenti per favorire la costruzione dello stadio della Roma, di un albergo vicino all’ex stazione ferroviaria ...

Arrestato il presidente del Consiglio comunale di Roma Marcello De Vito (M5s) : Aggiornato alle ore 10.18 del 20 marzo 2019. Il presidente dell'assemblea comunale capitolina, Marcello De Vito (M5s), e altre tre persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del comando provinciale nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione del nuovo stadio della Roma. De Vito, che è destinatario di un' ordinanza di custodia cautelare in carcere anche se al momento si trova nella sua abitazione dove è in corso ...

Arrestato il presidente del Consiglio comunale di Roma Marcello De Vito - M5s - : Aggiornato alle ore 10.18 del 20 marzo 2019. Il presidente dell'assemblea comunale capitolina, Marcello De Vito, M5s,, e altre tre persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del ...

Roma : perseguitava psicologa con telefonate e mail - arrestato 49enne : Roma – Ieri sera a Roma, gli investigatori del commissariato Colombo, diretto da Ada Nitoglia, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un Romano di 49 anni, per atti persecutori nei confronti di una psicologa. L’uomo, nonostante fosse gia’ destinatario di un divieto di avvicinamento, aveva in modo inequivoco protratto la sua condotta persecutoria attraverso reiterate telefonate, invio ...

Marcello De Vito (M5S) arrestato per corruzione nell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma : Per i giudici il presidente del consiglio comunale l’avrebbe intascato elargizioni anche da Parnasii. Perquisiti anche i suoi uffici in Campidoglio. nell’inchiesta sono coinvolti anche gli imprenditori e costruttori

Stadio Roma - arrestato Marcello De Vito. Per il gip : «Era a disposizione di Parnasi». Di Maio : «Fuori dal M5s» : arrestato Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa è di corruzione. Secondo i pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli De Vito avrebbe incassato elargizioni da...

Stadio Roma - arrestato Marcello De Vito. Per il gip : «Era a disposizione di Parnasi». Di Maio : «Fuori dal M5s» : arrestato Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa è di corruzione. Secondo i pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli De Vito avrebbe incassato elargizioni da...

De Vito arrestato - è il primo M5s a finire in carcere. I vertici : «Di Roma non ti puoi fidare» : «Butto colpo, bruttissimo». Sconcerto nei vertici M5S svegliati stamattina da un inedito assoluto: Marcello De Vito è il primo esponente del Movimento a finire in carcere e a...

Stadio Roma - arrestato per corruzione il presidente del consiglio comunale De Vito (M5s) : L'esponente 5 Stelle avrebbe favorito, in cambio di elargizioni, il progetto dell'imprenditore Luca Parnasi per la costruzione del nuovo Stadio della Roma

Stadio Roma - arrestato Marcello De Vito - presidente M5s dell'assemblea capitolina. Coinvolti imprenditori Toti e Statuto : arrestato Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa è di corruzione. Secondo i pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli De Vito avrebbe incassato elargizioni da...

Stadio Roma - arrestato Marcello De Vito - presidente M5s dell'assemblea capitolina. Coinvolti imprenditori Toti e Statuto : arrestato Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa è di corruzione. Secondo i pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli De Vito avrebbe incassato elargizioni da...

Marcello De Vito arrestato per tangenti sul nuovo stadio Roma/ Tornado in casa M5s : Marcello De Vito, consigliere comunale di Roma del M5s è stato arrestato stamane con l'accusa di corruzione: tangenti sul nuovo stadio Roma