Roma | a rimuovere la scritta storica è stato il servizio di decoro urbano Che beffa!

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Qualche giorno fa i cittadini dihanno appreso con sgomento e incredulità la notizia della rimozione della“Vota Garibaldi Lista n. 1”, vergata nel 1948 su un muro nello storico quartiere Garbatella, in occasione delle elezioni in cui il Partito Comunista Italiano e il Partito Socialista Italiano si presentavano con un’unica lista, il “Fronte Democratico Popolare”, che aveva come simbolo proprio Giuseppe Garibaldi. La cancellazione dellaè avvenuta ad opera delper ildel Comune di– di cui molti ignoravano l’esistenza e oggi, più che mai, si interrogano sul suo senso – intervenuto su richiesta della Polizia Locale peralcuni graffiti ingiuriosi. “Laè stata cancellata per errore”, chiarisce il Campidoglio; a quanto pare l’addetto del, che non ha saputo distinguere ...

