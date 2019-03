Roberta Ragusa potrebbe essere viva | testimone ha raccontato di averla vista in Francia

« Roberta Ragusa potrebbe essere viva in Francia» - la testimonianza choc a Pomeriggio 5 : È stato fissato per il 10 luglio il processo in Cassazione ad Antonio Logli, accusato dell’omicidio e della distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa , l’imprenditrice svanita nel nulla la notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012. Oggi a Pomeriggio 5 gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda. Barbara D’Urso, riprendendo un articolo comparso su Velvet, avrebbe parlato di un testimone che direbbe di aver visto Roberta Ragusa ...

Roberta Ragusa aveva un amante? La difesa di Logli : 'Pista trascurata dai giudici' : Roberta Ragusa, la donna di 44 anni è scomparsa nel gennaio del 2012 da San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. È scomparsa di notte e il marito di lei Antonio Logli è l'unico indagato, ora in attesa della sentenza della Corte di Cassazione, fissata per il prossimo 10 luglio. Una storia inquietante e misteriosa perché il corpo della donna non è stato mai ritrovato. Logli si è sempre proclamato innocente e l'assenza del ritrovamento del corpo ...