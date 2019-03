Risarcimento bollette telefono a 28 giorni | sentenza rinviata a maggio

termometropolitico

(Di mercoledì 20 marzo 2019)a 28Nuova beffa per i consumatori che attendono i risarcimenti dallea 28. Una beffa reiterata nel tempo, visto che già a fine 2018 il Consiglio di Stato decise, su richiesta delle compagnie telefoniche, di congelare e quindi sospendere i rimborsi. Una vicenda ormai annosa e ancora non risolta, visto che il Consiglio di Stato ha rinviato ancora una volta la decisione e ladefinitiva, attesa ormai per fine28: la vicenda Come riporta Il Salvagente, la questione non riguarda tanto la correttezza dei rimborsi, quanto le modalità di erogazione. La cosa certa è che iin cui è intervenuto il supplemento indebito dovranno essere restituiti in forma di sconti sulla bolletta. I consumatori, da parte loro, potranno comunque ...

mgmariella : RT @annamariaandalo: RAI 1' la classe media paga il 18% del proprio reddito in tasse ii meno abbienti invece ne pagano il 22% a causa delle… - gjscco : RT @annamariaandalo: RAI 1' la classe media paga il 18% del proprio reddito in tasse ii meno abbienti invece ne pagano il 22% a causa delle… - mauriziofabi99 : RT @annamariaandalo: RAI 1' la classe media paga il 18% del proprio reddito in tasse ii meno abbienti invece ne pagano il 22% a causa delle… -