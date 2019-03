Rinus Michels miglior allenatore di sempre secondo France Football

termometropolitico

(Di mercoledì 20 marzo 2019)diNel 1971 l’Ajax, prossimo avversario della Juventus ai quarti di Champions, vinceva la sua prima Coppa dei Campioni battendo in finale 2-0 il Panathinaikos. Sulla panchina dei lancieri sedeva l’allora 43enne MaJacobus Hendricus, dettoaveva sperimentato con successo un nuovo stile di gioco, passato alla storia come Calcio Totale, per cui ogni giocatore che si spostava dalla propria posizione veniva sostituito prontamente da un compagno di squadra. Ciò permetteva di mantenere inalterata la disposizione tattica della squadra in campo. Il Calcio Totale aveva inoltre introdotto i concetti di pressing e fuorigioco, rivoluzionari per l’epoca.la rivistaseè ildidella storia del calcio, proprio ...

