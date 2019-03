Rinnovo Icardi | ecco il nuovo scenario | le ultimissime

Inter - Icardi - è tregua : l'argentino torna in squadra senza fascia e Rinnovo : La telenovela infinita che riguarda Inter e Icardi sembra sia arrivata ad una buona conclusione, anche se temporanea: l'incontro fra l'amministratore delegato Marotta, Wanda Nara (moglie e procuratore dell'argentino) e l'avvocato della punta Nicoletti ha sancito una sorta di tregua fra le due parti, considerando soprattutto gli importanti obiettivi che l'Inter deve e vuole raggiungere da qui fino a fine stagione. L'importanza della ...

Inter - in settimana l'offerta di Rinnovo a Icardi : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , l'Inter presenterà in settimana l'offerta di rinnovo a Icardi con ingaggio da 7 milioni più bonus.

Rinnovo Icardi - Marotta proporrà un’altra offerta : Rinnovo Icardi, nuove mosse – Non si è placata la rabbia in casa Inter per il pareggio beffa di ieri al Franchi. Il rigore concesso da Abisso al minuto 96 della partita contro la Fiorentina ha fatto imbestialire mister Spalletti e, con lui, tutti i giocatori presenti ieri a Firenze. Una gara che sembrava vinta […] L'articolo Rinnovo Icardi, Marotta proporrà un’altra offerta proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla ...

Inter - Marotta non ha fretta : “Rinnovo di Icardi? Nessuna scadenza - abbiamo un impegno con Wanda Nara” : Il direttore generale dell’Inter ha parlato del rinnovo di Mauro Icardi, sottolineando come non sia prevista alcuna scadenza al momento Quella appena iniziata potrebbe essere la settimana decisiva per il rinnovo di Mauro Icardi, l’Inter infatti potrebbe presentare una proposta per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2021. Spada/LaPresse Sulla questione si è soffermato Beppe Marotta, Intervenuto prima del match di ...

"Rinnovo Icardi? Faremo una proposta" : 'Sulla questione Icardi non voglio neanche entrare nel merito perché non è necessario. Noi abbiamo le idee chiare, sappiamo cosa fare e nei prossimi giorni agiremo di conseguenza'. Nel pre-partita di ...

Inter - Marotta : «A Icardi inoltreremo una proposta di Rinnovo» : FIRENZE - "Sulla questione Icardi non voglio neanche entrare nel merito perché non è necessario. Noi abbiamo le idee chiare, sappiamo cosa fare e nei prossimi giorni agiremo di conseguenza" . Nel pre-...

Inter - Marotta : 'Rinnovo Icardi? Faremo una proposta - preso impegno con Wanda Nara' : La questione del rinnovo di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter . Dopo il caos delle ultime settimane, con la decisione della società di dare la fascia di capitano ad Handanovic, a ...

Icardi-Inter - altro scontro? Ecco l'offerta per il Rinnovo : le cifre : A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport , che spiega come la prossima settimana la società di corso Vittorio Emanuele farà pervenire all'argentino una proposta che reputano adeguata ...

Inter - Icardi - Wanda e le condizioni per il Rinnovo : resta se gli ridanno la fascia : Il botta e risposta Paratici-Marotta ha reso ancora più ingarbugliata la matassa Icardi. Nonostante le rassicurazioni del presidente del club nerazzurro Steven Zhang - 'Mauro mai alla Juve' -, in ...

Icardi - Marotta : "Nessuna tensione. Parlerò con Wanda del Rinnovo" : Poco prima del fischio di inizio di Inter-Sampdoria , l'ad del club nerazzurro Giuseppe Marotta ha rilasciato delle importanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il fulcro della chiacchierata è stato come da previsioni il caso Icardi. DISGELO - Nel primo pomeriggio la moglie nonché agente dell'argentino, Wanda Nara , aveva pubblicato un tweet dal sapore ...

Inter - Marotta : ''Icardi? Nessuna tensione - offriremo Rinnovo'' : MILANO - Mauro Icardi e Wanda Nara sono a San Siro per assistere a Inter-Sampdoria. La moglie del centravanti, assente per infortunio, aveva dato appuntamento allo stadio con un tweet: 'Ore 18. Forza ...

Inter - Marotta : "Icardi? Non è una esclusione e il Rinnovo non c'entra nulla" : Il rinnovo di contratto non c'entra nulla : qui si tratta solo di gestione del gruppo. Quella di Icardi non è una esclusione , Mauro è importante per noi: abbiamo preso una decisione che fa parte di ...

Inter - Ausilio : 'Continueremo a parlare del Rinnovo di Icardi' : 'Continueremo a parlare del rinnovo di Icardi, non abbiamo mai messo ostacoli a riguardo': lo dice il ds dell'Inter Piero Ausilio, a Sky Sport, poco prima del fischio d'inizio della partita contro il Rapid Vienna. Il dirigente nerazzurro torna a parlare della decisione di togliere la fascia di capitano all'attaccante argentino: 'Nel ...

Inter - anche Ausilio bacchetta Mauro Icardi : “il noi deve prevalere - ma vogliamo il Rinnovo” : Wanda Nara e Mauro Icardi sono finiti al centro delle critiche di tifosi ed addetti ai lavori in casa Inter dopo le ultime polemiche “Icardi? Nel calcio deve prevalere il noi, ci sono casi in cui si devono prendere provvedimenti“. anche Piero Ausilio ha bacchettato Icardi. Ai microfoni di Skysport il dirigente nerazzurro non le ha mandate a dire a Maurito, ormai ex capitano dell’Inter dopo le bizze fatte assieme alla sua ...