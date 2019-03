Reunion di Angel per i 20 anni della serie? Lo spin-off di Buffy potrebbe tornare in tv

optimaitalia

(Di mercoledì 20 marzo 2019)È in arrivo unadi? Sono passati vent'dalla prima messa in onda dello-off di, lanata da Joss Whedon per esplorare la nuova vita del vampiro con l'anima lontano dalla sua amata ammazzavampiri. Dopo essersi trasferito dalla piccola Sunnydale alla caotica Loses,apre un'agenzia investigativa allo scopo di aiutare i più deboli e le anime di coloro che hanno perso la retta via. In questa missione, che ha sempre a che fare con le forze del Male, si fa aiutare inizialmente da Cordelia e Doyle; alla squadra si aggiungeranno, più avanti, anche Wesley, Gunn e Fred. Le strade disi sono incontrate diverse volte, dando vita a unadi crossover che hanno mantenuto il legame tra i due show.Seppur meno conosciuto rispetto a, per cinque stagioniè riuscito a guadagnarsi la sua fetta di pubblico, che ha apprezzato i ...

