Renzi | persone serie sempre garantiste | non si nascondono dietro web

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Roma – “Lesono. Non diventano giustizialiste con gli avversari, non regalano immunita’ agli alleati, non scoprono il garantismo solo per gli amici”. Lo scrive su facebook Matteo(Pd).“Le- aggiunge- scelgono in liberta’ senza nascondersial sacro blog o alla piattaforma. Lesanno che la giustizia e’ una cosa seria. E che fanno testo solo le sentenze dei tribunali, non il fango sul web. Questo e’ lo stile delle. Gli altri invece hanno un altro nome: si chiamano ipocriti. Buona giornata, amici”.L'articolo, non siweb proviene da RomaDailyNews.

