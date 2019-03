Regione | oggi al We Gil a Roma evento dedicato a Città della Cultura

Regione Abruzzo - oggi in consiglio regionale il programma di Governo del presidente Marsilio : L'Aquila - Il consiglio regionale d'Abruzzo torna a riunirsi oggi alle ore 11 nella sala consiliare "Sandro Spagnoli" di Palazzo dell'Emiciclo. All'ordine del giorno: "Presa d'atto della sospensione dei consiglieri nominati alla carica di Assessore regionale e sostituzione temporanea degli stessi con affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consiglieri ai sensi dell'articolo ...

Regione Abruzzo - oggi primo Consiglio Regionale delle XI legislatura : L'Aquila - Si aprirà alle 10.30, nell'Aula "Sandro Spagnoli" dell'Emiciclo, la prima seduta del Consiglio Regionale dell'Abruzzo che inaugurerà l'undicesima legislatura. La convocazione prevede il seguente ordine del giorno: costituzione dell'ufficio provvisorio dell'Ufficio di Presidenza, elezione del Presidente del Consiglio Regionale, elezione dei due vice Presidenti del Consiglio ...

Oggi a Palermo una tavola rotonda sulla sanità del futuro - con il patrocinio della Regione Siciliana : Cure sempre più efficaci a costi sostenibili per Stato, Regioni e pazienti. La sanità del futuro parte da qui, ma per raggiungere questi obiettivi è più che mai necessario un confronto tra i diversi operatori del settore: dalle istituzioni regionali alle strutture cliniche, passando per le associazioni dei cittadini e le imprese private. È in quest’ottica che GE Healthcare, divisione medicale di General Electric, ha organizzato Oggi a Palermo, ...

Sandra Bianchi è il nome della Regione per Arezzo Fiere. Oggi l'assemblea dei soci : Sandra Bianchi, classe 1975 di Firenze, dottore commercialista e revisore contabile, sindaco effettivo presso il Polimoda in rappresentanza della Camera di Commercio di Firenze. E' questo il nome ...

Caldo senza precedenti oggi in Toscana - boom di +20°C in tutta la Regione : battuti tanti record storici [DATI] : oggi, Venerdì 15 Febbraio 2019, in Toscana sono stati superati per la prima volta i +20°C con una giornata tipicamente primaverile in tutta la Regione. Le temperature più elevate sono state le seguenti: Firenze Peretola (FI) +20,5°C Montemurlo Oste (PO) +20,4°C Pomarance Piano delle Macie (PI) +20,4°C Capalbio Selva Nera (GR) +20,3°C Firenze Genio Civile (FI) +20,3°C Alberese Casello Idraulico (GR) +20,2°C Grosseto Aeroporto (GR) +20,2°C (nuovo ...

Proteste dei pastori sardi - fallito il tavolo in Regione : oggi vertice al Viminale. Salvini : “Avanti ad oltranza per soluzione” : Dopo giorni di Proteste e il fallimento del “tavolo del latte” mercoledì pomeriggio a Cagliari, i pastori sardi si incontreranno oggi alle 15 al Viminale con il vicepremier Matteo Salvini e il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio. “Sarò al ministero a oltranza per trovare una soluzione con tutte le parti interessate: pastori, imprenditori, consorzi, cooperative, industriali. Conto che si torni alla normalità ...

1 - 9 milioni per la Capitanata : così la Regione rafforza l'impiantistica sportiva di 23 comuni foggiani : ...00, 85.000 euro a Volturino Recupero funzionale degli impianti sportivi comunali , spesa prevista 100.000,00, 85.000 euro a Orsara di Puglia Riqualificazione e valorizzazione spazi per gli spettacoli ...