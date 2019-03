Recuperato corpo Orsetti.E'in Kurdistan

La famiglia di Lorenzoannuncia che ildel 33enne fiorentino, ucciso in Siria dall'Isis, "è statoed è custodito in un ospedale deliracheno". Lorenzo combatteva da volontario con le milizie curde. "Ringrazio i miliziani curdi per averildi mio figlio con un'azione militare", dice il padre. "Avrebbe voluto essere sepolto nel cimitero dei martiri curdi,ma ha lasciato a noi la scelta. Una scelta che non auguro a nessun genitore".(Di mercoledì 20 marzo 2019)

