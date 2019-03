Rassegna stampa economico finanziaria del 20 marzo 2019

soldionline

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Peugeot apre a Fca, ipotesi di colosso globale, Il Sole24Ore, Il quotidiano riporta le ultime novità su un'ipotetica operazione nel settore automobilistico: l'asse tra la francese Psa e Fiat Chrysler ...

NicolaMorra63 : Per certo la #MAFIA, più precisamente la #Ndrangheta, era interessata al #Tav. Questo è un motivo ulteriore per usa… - Paolo_Bargiggia : Paghi-salato- l'abbonamento e poi a @SkyTG24 senti tale Iacopo Albarello definire 'medioevale' in rassegna stampa q… - nino67mi : @Paolo_Foschi Così ho sentito stamani dalla rassegna stampa -