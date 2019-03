Radovan Karadzic condannato all’ergastolo | le Madri Srebrenica si abbracciano Si chiude

Ex Jugoslavia - Ergastolo in Appello per Radovan Karadzic : La latitanza E' durata oltre un decennio la sua latitanza, dal 1996 al 2008, quando venne arrestato dopo anni di caccia messa in atto dai più specializzati corpi d'investigazione del mondo, ...

Radovan Karadžic - l’impostore : Psichiatra, politico, guaritore, truffatore, criminale di guerra: la storia di Radovan Karadžic, condannato all'ergastolo per i più gravi massacri della guerra in Bosnia

Ex presidente serbo Radovan Karadzic condannato in appello all'ergastolo per "crimini contro l'umanità" : Il massacro di Srebrenica, l'assedio di Sarajevo, i crimini contro l'umanità. Radovan Karadžic è colpevole di tutti i capi d'accusa che gli sono stati imputati in primo grado ma, al contrario della prima sentenza, la pena viene innalzata all'ergastolo. L'Aja si è espressa in appello per riprendere il processo che tre anni fa aveva condannato il primo presidente della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina a 40 anni di ...