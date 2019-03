Rabiot | la madre attacca il Psg | “E’ prigioniero | lo tengono in ostaggio”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) In casa Psg non si placa il caso. Questa volta è la, nonché procuratrice del calciatore francese, adre il club: “Qui si stando il lato umano. Adrien è un, è addirittura tenuto in ostaggio del PSG. Presto sarà a pane, acqua e prigione sotterranea. E’ un ambiente crudele. Adrien si sente male per tutto ciò che sta accadendo, si allena da solo perché l’accesso al campo del PSG gli è totalmente proibito”, ha concluso laall’Équipe. Il centrocampista vive dunque un incubo dopo la decisione di non rinnovare il contratto. Sulle sue tracce ci sono il Manchester United, il Barcellona e l’Inter.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo, lail Psg: “E’, loin ostaggio” ...

Sport_Mediaset : #Rabiot, la madre attacca: 'E' prigioniero del #Psg, lo tengono in ostaggio'. La mamma-procuratore va giù duro: 'P… - luigifontana24 : @NapoliOutsider Ho sempre pensato che sia inverosimile che una persona venga condizionata dal procuratore. Il procu… - genovesergio76 : RT @Sport_Mediaset: #Rabiot, la madre attacca: 'E' prigioniero del #Psg, lo tengono in ostaggio'. La mamma-procuratore va giù duro: 'Prest… -