Qualificazioni Euro 2020 | i bookmakers credono nell’Italia di Mancini

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Leadinizieranno nei prossimi giorni, l’Italia diha di certo un girone abbordabile da affrontare Il cammino versoinizierà sabato e per i betting analyst ci sono premesse più che sufficienti per superare lo smacco della mancata partecipazione al Mondiale. L’Italia parte forte nelleai prossimipei: inseriti nel gruppo J, gli azzurri affronteranno la Finlandia, il Liechtenstein, la Grecia, la Bosnia e l’Armenia e nelle quote Snai il primo posto nel girone vola a 1,30. A contendere il primato asarà la Bosnia, per la quale però si sale già a 4,75; lontanissime, riferisce Agipronews, le altre nazionali, a partire dal 10,00 della Grecia fino al Lichtenstein, offerto a 750 volte la posta. Decisamente più impegnativa la quota dell’Italia per: in questo caso gli azzurri sono dati a ...

