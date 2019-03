Pubblicato il primo trailer italiano di ' C' era una volta a Hollywood'

The Last Heroes – Gli Ultimi Eroi : Pubblicato il primo trailer del film : The Last Heroes, ultimo prodotto della “L/D Production Company” vede uscire oggi il suo primo trailer che trovate a fine articolo, il film è scritto e diretto da Roberto D’Antona (Fino All’Inferno) e sarà di genere Fantasy/Horror. il film racconta di come un gruppo di giovani Eroi tenteranno di fermare il risveglio di un’antica forza oscura e del suo esercito di dannati alla conquista della tranquilla cittadina ...

La Regina Elisabetta ha Pubblicato il primo post su Instagram. Il video - Sky TG24 - : La sovrana, quasi 93enne, ha visitato il Museo della scienza di Londra e ha deciso di dimostrare il suo sostegno per la tecnologia e l'innovazione. Il post apparso sulla pagina ufficiale della Royal Family ha suscitato molto affetto e ammirazione

AGCOM * ' fake news' : « Pubblicato IL PRIMO NUMERO DELL'OSSERVATORIO SULLA DISINFORMAZIONE ONLINE » - : Sia nel periodo elettorale che nei mesi successivi del 2018, le vicende politiche e di governo, la cronaca nera, le teorie pseudoscientifiche e la salute sono state tra le principali tematiche ...

Maluma ha Pubblicato il video del singolo “HP” - primo anticipo del nuovo album “11 : 11” : Coloratissimo The post Maluma ha pubblicato il video del singolo “HP”, primo anticipo del nuovo album “11:11” appeared first on News Mtv Italia.

Disponibile il primo aggiornamento di Apex Legends - Pubblicato il patch note completo : Respawn ha da poco pubblicato il primo aggiornamento per il suo battle royale Apex Legends, secondo quanto riportato da patch note (che potete trovare a fine news) l'aggiornamento va a risolvere alcuni bug, oltre a lavorare sul miglioramento della stabilità generale. E' stato anche risolto il bug che permetteva ad alcuni utenti di duplicare gli oggetti nell'inventario ed ovviamente non mancheranno oggetti cosmetici dedicati al giorno di San ...