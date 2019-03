Propaganda per sbloccare l’impasse che il governo crea a se stesso

Brenton Tarrant si vuole difendere da solo - Nuova Zelanda teme che usi il processo per la Propaganda suprematista : Brenton Tarrant rinuncia all'avvocato e vuole difendersi da solo. Il ventottenne australiano, arrestato per le stragi nelle due moschee in Nuova Zelanda, ha licenziato il suo avvocato e intende rispondere in autonomia davanti ai giudici. Lo riferisce il New Zealand Herald che sottolinea come la preoccupazione principale adesso sia che il processo possa diventare palcoscenico della propaganda suprematista dello stesso Tarrant.Richard Peters, ...

Sanremo 2019 - per la giuria vince Mahmood. Sui social è bufera : «Voto politico - Propaganda per i migranti» : La vittoria di Mahmood di ieri sera al Festival di Sanremo 2019 , come facilmente prevedibile, non è passata inosservata, per tanti motivi: lo pseudonimo del 26enne tradisce le sue origini , il padre ...

Tav - non sia l'ennesima occasione per fare Propaganda : La vicenda della Torino-Lione è ormai diventata una specie di soap opera in salsa gialloverde. Ogni giorno assistiamo a una nuova puntata. Toninelli ci delizia di qualche perla di "saggezza" che se non ci fosse da piangere bisognerebbe riderne a crepa pelle.La coppia dei vice premier Di Maio-Salvini si sfidano, sul tema, con insulti e messaggi dal sapore dubbio. La mitologica analisi costi benefici, di cui nessuno conosce neanche i ...

Sanremo 2019 - Matteo Renzi - la vergogna : usa la kermesse per fare Propaganda politica : "Ok ora c’è Sanremo2019. Ma prima che inizi ultimo post sul Venezuela. Oggi ho ricevuto una telefonata del Presidente che ringrazia per il sostegno. La posizione del Governo ci sta screditando in tutto il mondo. L’Italia deve stare con la libertà, non con la dittatura". Matteo Renzi usa la kerme

Crisi migranti - 'sciopero alla rovescia' a scuola : "L'indifferenza su questi temi è Propaganda" : Il servizio di RomaToday dal liceo Amaldi di Tor Bella Monaca a Roma, in occasione dello "sciopero alla rovescia" promosso...

Ostaggi della Propaganda : governo senza soluzioni per il caso Sea Watch 3. E pure l'Ue non batte alcun colpo : Stavolta da Bruxelles non è arrivato nemmeno un monito, un suggerimento, una dichiarazione. Niente. Il caso Sea Watch 3, da 4 giorni ferma al largo di Siracusa senza poter sbarcare i suoi 47 migranti soccorsi nel Mediterraneo, rimbalza tra le polemiche del dibattito italiano, gli insulti anche sessisti a Stefania Prestigiacomo di Forza Italia che ieri è salita a bordo della nave della ong olandese insieme a Nicola Fratoianni di ...

Migranti : Speranza - 'Propaganda per nascondere fallimento economia' : Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Roma, 25 gen. , AdnKronos, - "Ogni giorno propaganda sulle navi in mare che salvano la vita a dei disperati solo per nascondere il fallimento delle ...

Franco CFA e salvataggio delle persone in mare : l’ennesimo episodio della Propaganda sovranista : L'altra sera ho assistito, un po' interdetta, allo squallido show televisivo di Alessandro Di Battista e di Giorgia Meloni, che quasi in contemporanea sulle reti nazionali hanno ricominciato ad alimentare la propaganda sovranista, per la quale esiste un collegamento diretto, quasi di causa ed effetto, tra le questioni migratorie e il Franco CFA, la moneta utilizzata da quattordici paesi Francofoni.A dir la verità non c'è solo ...