Pronostico Austria Vs Polonia | Qualificazioni Euro 2020 21-03-19 e Analisi

Pronostico Italia vs Austria under 21 - amichevole 21-3-2019 e formazioni : under 21, amichevole, Pronostico, probabili formazioni ed analisi di Italia vs Austria, 21-3-2019Ultimi appuntamenti per gli azzurrini di Di Biagio in vista degli Europei di categoria che si terranno proprio in Italia la prossima estate. Due impegni importanti contro formazioni che si sono qualificate, Austria e Croazia, inserite rispettivamente nel Gruppo B e in quello C.Si attendono risposte importanti da un gruppo che, per controbilanciare ...