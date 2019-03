Processo Pamela, foto choc dell’autopsia in aula: pubblico allontanato, la madre si sente male

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Oggi nell'del tribunale di Macerata, della Corte d'Assise di Macerata è andato in scena l'orrore. È andata in scena oggi l'udienza dedicata agli esiti dell'autopsia sul corpo della diciottenneMastropietro. Per la natura cruda dei contenuti discussi il giudice ha fatto allontanare l'. Sono rimasti solo l'imputato e la famiglia. Mamma Alessandra è scoppiata in lacrime alla vista del corpo di sua figlia.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...