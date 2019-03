Primavera 2019 | è arrivata ma solo sulla carta | vento e pioggia

EQUINOZIO DI Primavera 2019/ Cade oggi 20 marzo : più luce che buio - ecco perché : EQUINOZIO di PRIMAVERA 2019 , perché Cade oggi 20 marzo e non il 21, l'origine del nome. Ma preparatevi anche per l'arrivo della Superluna...

Equinozio di Primavera 2019 - quando ammirare la Superluna : Stasera scatta il primo Equinozio dell'anno: alle 22:58 , per la precisione, ci sarà l' Equinozio di Primavera : il giorno e la notte avranno più o meno la stessa durata nella maggior parte del mondo. ...

Equinozio di Primavera 2019/ Oggi 20 marzo : perché non il 21 - e arriva la Superluna - : Equinozio di primavera 2019, perché cade Oggi 20 marzo e non il 21, l'origine del nome. Ma preparatevi anche per l'arrivo della Superluna...