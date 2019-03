Prato | corteo di Forza Nuova per i 100 anni dei Fasci | per la prefettura si può fare

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) La manifestazione diper celebrare il centenario deidi combattimento si farà. E anche il contro-antista organizzato da Anpi, Libera e Partito Democratico. Il via libera ad entrambe le manifestazioni di sabato 23 marzo è arrivato dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dipresieduto dal prefetto Rosalba Scialla, dopo le richieste di sindaco, partiti, associazioni e perfino della Diocesi di vietare ildei neosti perché in contrasto con la Costituzione. Ma Scialla, d’accordo con il questore Alessio Cesareo non hanno ritenuto che ci fossero pericoli per la sicurezza: “Al momento non abbiamo rilevato problemi per l’ordine pubblico – spiega a ilfattoquotidiano.it il prefetto Scialla – ma continueremo a monitorare la situazione fino all’ultimo minuto di sabato e teoricamente potremo ancora bloccare il. Il Comitato ...

