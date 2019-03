Porto | ufficiale il rinnovo biennale di Casillas | il portiere spagnolo ha firmato fino al

sportfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019) L’exdel Real Madrid chiuderà la propria carriera al, giocandoall’età di 40 annidi contrattoa giugno del 2021, ilha annunciato il prolungamento con Ikerper altre due stagioni. Ildifenderà dunque i pali del clubghesea 40 anni.LaPresse/XinHua“Si tratta di un giorno speciale per me perché qui mi sento a casa. I portieri possono allungare la loro carriera e il mio impegno è essere sempre al 100%. Non è facile scommettere su qualcuno a 38 anni ma la mia volontà è quella di chiudere la carriera al. La mia testa è solo al, chiuderò qui la carriera e rappresenterò i valori del club. Dopo non so cosa farò ma spero di rimanere sempre legato al mondo del calcio“, ha commentato l’exdel Real Madrid. (Int/AdnKronos)L'articoloil...

