Porto | Casillas rinnova il contratto | giocherà almeno fino a 40 anni

Casillas rinnova col Porto fino al 2021 : Iker Casillas rinnova con il Porto. L’ex n.1 del Real Madrid, in Portogallo dal 2015, ha rinnovato il contratto, in scadenza a giugno, per altre due stagioni, fino al 2021, quando avrà 40 anni. L’ufficialità è arrivata direttamente dal club Portoghese. Il portiere ha commentato: “Per me è un giorno speciale perché qui mi sento a casa. I portieri possono allungare la loro carriera e il mio impegno è essere sempre al 100%. ...

Casillas - col Porto fino a 40 anni : ANSA, - ROMA, 20 MAR - Iker Casillas difenderà la porta del Porto fino a 40 anni. L'ex n.1 del Real Madrid, in Portogallo dal 2015, ha rinnovato il contratto, in scadenza a giugno, per altre due ...

Casillas : un'altra stagione con il Porto : ROMA, 14 MAR - Iker Casillas giocherà nel Porto per un'altra stagione. Lo scrive il quotidiano Portoghese Record. Il portiere spagnolo nel contratto ha una clausola con la quale, se avesse giocato un ...

Porto-Roma - Uefa promuove Var. Non considerato il contatto Casillas-Dzeko : Un errore chiaro ed evidente, l'altro no. La spiegazione dell'Uefa del diverso trattamento dei due episodi da rigore nel finale di Porto-Roma è tanto semplice quanto disarmante. I Var si preparano e ...

Porto-Roma - day after Var : spunta un altro rigore per un fallo di Casillas su Dzeko : Un errore chiaro ed evidente, l'altro no. La spiegazione del diverso trattamento dei due episodi da rigore nel finale di Porto-Roma è tanto semplice quanto disarmante. I Var si preparano e analizzano ...

Porto-Roma - Florenzi in una valle di lacrime : il bel gesto di Casillas [VIDEO] : Alessandro Florenzi scoppia a pingere dopo la sconfitta che condanna la Roma all’eliminazione dalla Champions League, il bel gesto di Casillas Subito dopo l’eliminazione della Roma dalla Champions League, il pianto di Alessandro Florenzi ha catturato l’attenzione dei tifosi. Contro il Porto, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco ha portato a casa una sconfitta per 3-1, non senza polemiche. Tra gli episodi ...

Porto-Roma - Florenzi in lacrime : Casillas lo rincuora. VIDEO : lacrime di disperazione e mani a coprire il volto: l'immagine di Alessandro Florenzi al termine del match perso con il Porto, che è costato l'eliminazione agli ottavi di Champions League della Roma, è ...

Casillas - l'usato sicuro scaricato dal Real ma garanzia del Porto : Poco è cambiato in quello che gli addetti ai lavori di mezzo mondo hanno considerato per anni come alter ego di Buffon. All'Olimpico è stato superlativo in un paio di circostanze. Domani proverà ...

Roma-Porto 0-0 - Diretta LIVE : Casillas salva su Cristante : 49′ Bella combinazione Zaniolo- Cristante con il mediano che va al tiro, Casillas respinge con i pugni47′ La palla danza pericolosamente nell’area piccola di Casillas ma nessun giallorosso riesce a ribadire in rete Ore 22.03 inizia il secondo tempo di Roma-Porto46′ Finisce il primo tempo di Roma-Porto45′ Ci sarà un minuto di recupero42′ Ultimi minuti […] L'articolo Roma-Porto 0-0, Diretta LIVE: ...

Roma-Porto 0-0 - Diretta LIVE : Casillas salva su Dzeko : 37′ Su combinazione Zaniolo, Fazio Dzeko viene liberato al tiro, Casillas salva sul tiro del centravanti giallorosso34′ Colpo di testa di Dzeko su angolo di Pellegrini, palla alta 33′ Bella punizione di Pellegrini che taglia l’area del Porto ma nessun giallorosso riesce a ribattere a rete29′ Occasione Porto, Fernando si libera in area e tira, […] L'articolo Roma-Porto 0-0, Diretta LIVE: Casillas salva su ...

PROBABILI FORMAZIONI / Roma Porto : Casillas - un'altra stagione da protagonista - Champions League - : PROBABILI FORMAZIONI Roma Porto: quote, notizie su moduli e titolari per l'andata degli ottavi di Champions League all'Olimpico, oggi martedì 12 febbraio.